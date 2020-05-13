В пятницу, 15 мая, Московская биржа опубликует результаты за 1К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию.

Наше мнение. Мы полагаем, что квартал будет сильным, учитывая значительные объемы торгов, очень быстрый рост комиссионного дохода и сохранение чистого процентного дохода практически на уровне предыдущего квартала. По нашим прогнозам, чистая прибыль составит 6,4 млрд руб., что на 26% превысит показатель за 1К19 и на 11% — показатель за 4К19.

Мы прогнозируем годовой рост комиссионного дохода на 27% на фоне сильной динамики торгов по акциям (относительно 1К19 рост объемов составил 176%), деривативам (плюс 80%) и долговыми инструментами (плюс 36%).

Мы полагаем, что чистый процентный доход снизится на 1% по сравнению с 4К19, а относительно 1К19 увеличится на 3% благодаря значительному остатку средств на рублевых счетах клиентов (по сравнению с показателями за 1К19 и 4К19 они выросли соответственно на 20% и 18%). Этой позитивной динамике не помешало падение процентных ставок.

Судя по всему, 1К20 завершился удачно и с точки зрения динамики расходов: они, по нашим оценкам, увеличились на 4% относительно 1К19 на фоне сезонности и спада деловой активности из-за распространения коронавируса.

В ходе телефонной конференции мы рассчитываем узнать, как недавнее увеличение остатков средств на долларовых счетах клиентов (в рублевом выражении более чем в два раза за последние два месяца) повлияло на достаточность капитала биржи.