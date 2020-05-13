"Магнит" пригласил на работу команду менеджеров из Lamoda для ускорения темпа цифровизации
Магнит вчера объявил о назначении Флориана Янсена на должность исполнительного директора. Он также станет одним из трех заместителей гендиректора компании Яна Дюннинга. Флориан Янсен был одним из соучредителей и генеральным директором Lamoda, ведущего онлайн-ритейлера одежды в России. Вместе с ним на новую работу переходит еще несколько топ-менеджеров Lamoda: Пол Роговски назначен на должность директора по трансформации, Фабиан Шефер возглавит департамент по аналитике и управлению данными, Валентин Щитов займет пост директор по информационным технологиям, а Павел Орлов — директора по инновационному развитию и партнерству.
Новая команда будет отвечать за проектный офис компании, оптимизацию бизнес-процессов, новые технологии и ИТ, аналитику и "большие данные", маркетинг (включая цифровые продукты, систему лояльности покупателей и систему CRM) и омниканальные сервисы.
Наше мнение. Эта информация, безусловно, позитивная, т. к. новая команда займется теми сферами, в которых Магнит отставал от ключевых аналогов. Также компании важно иметь таких специалистов в период перехода на ERP-систему. Флориан Янсен входит в состав совета директоров Магнита с июня 2019 года, так что он уже хорошо знаком с этим бизнесом.
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