Вторая волна коронавируса накатывает на мир. Точнее, сама волна еще не накатила и не известно — накатит ли? Однако, фондовый рынок как и положено главному экономическому индикатору, всегда бегущему впереди «паровоза», уже почувствовал ее приближение и заранее испугался. Вчера это внутреннее чувство страха очень хорошо ощущалось в общей достаточно напряженной обстановке, которая царила на рынке в течение всего дня, несмотря на то что большую часть времени рынок чисто внешне оставался весьма спокойным и торги проходили вблизи нулевых отметок. Однако к концу торгов нервы у участников рынка все же сдали, и в последний час перед финальным колоколом начались массированные продажи, укатавшие в конечном итоге все индексы в красную зону с потерей порядка 2% от закрытия предыдущего дня. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, и катастрофы тоже пока никакой не наблюдается. Просто жизнь у инвесторов сейчас такая нервная, и поэтому они «шугаются» от каждого «шороха».

На отраслевом уровне массированной бомбардировке подвергся только один сектор — Real Estate. Акции компаний, занимающихся управлением недвижимостью, только в среднем потеряли вчера почти 4,5%. Но такое внушительное падение имело под собой весьма веские основания, так как одна из управляющих компаний решила сократить дивиденды (а ведь это все — защитные акции!) и более того — часть этих дивидендов выплатить не деньгами, а собственными акциями. Вот инвесторы и испугались.

Так же чуть хуже, чем у всех остальных, дела обстояли и в промышленном секторе. Акции крупнейших промышленных компаний в среднем потеряли 2,86%.

Но все же говорить о каком-то особом разгуле медведей пока не приходится и вчерашнюю вечернюю распродажу можно вполне обоснованно отнести просто к коррекционному движению после роста последних недель.

Из отдельных акций по итогам вчерашнего дня стоит отметить прежде всего акции биотехнологического гиганта AbbVie (ABBV, +2,91%), которые на противоходе ко всему рынку выросли почти на 3%. Причиной повышенного интереса инвесторов к этим акциям стало закрытие в пятницу сделки по поглощению компании Allergan (AGN) и повышению target price по этим акциям со стороны целого ряда известных инвестиционных домов.

Ожидания рынка 13 мая

Наша песня хороша, начинай сначала. Первая половина сегодняшнего дня, по крайней мере на американском рынке, чуть ли полная копия дня вчерашнего. С утра — испуг и страх от возможной второй волны эпидемии и медленного выхода экономики из кризиса. Затем наступает некоторое успокоение, и участники рынка начинают массово искать по сусекам хоть какой-то позитив. И, что называется, было бы желание. Они его находят! После выступления вчерашних многочисленных спикеров — членов ФРС и в преддверии сегодняшнего выступления в 9 утра по Вашингтону Председателя ФРС Джерома Пауэлла, всем более — менее становится понятна позиция ФРС, которая желает и дальше лоббировать в органах власти увеличение объемов помощи как американцам по отдельности, так и американской экономике в целом. ФРС — за массовую раздачу денег! И это конечно же не может не нравится участникам фондового рынка. И именно на этой идее фьючерсы на основные индексы сначала развернулись, а затем медленно, но верно поползли вверх. Насколько хватит этого оптимизма пока не совсем понятно, но, к сожалению, других идей у участников пока нет.

Из важных событий, кроме уже выше упомянутого выступления Пауэлла, сегодня стоит отметить выход в 15-30 мск данных по индексу цен производителей, где естественно будет значительное снижение, но оно также вполне естественно мало кого будет интересовать. А также как обычно по средам в 17-30 появятся данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Здесь тоже особых неожиданностей никто не ждет и аналитики прогнозируют очередной прирост запасов в пределах 5 млн. баррелей. И если реальные цифры будет соответствовать прогнозам, то слишком уж бурных движений сумасшедшей нефти удастся избежать.

Исходя из всего выше сказанного, сегодня можно ожидать попытки вернутся на исходные позиции, оставленные вчера вечером. Однако полностью компенсировать вчерашнее падение все же вряд ли удастся и при хорошем раскладе индексы вырастут от 1 до 1,5%. Но это при хорошем раскладе. В противном же случае, если вдруг появится еще какая-нибудь пугающая информация с коронавирусного фронта, то продажи могут вновь возобновиться, и это будет уже серьезный удар по тому ралли, которое мы наблюдали на предыдущей неделе. Однако все же будем надеяться, что нам удастся этого избежать.

Из отдельных акций сегодня стоит обратить внимание прежде всего на Cisco (CSCO), которая опубликует свой квартальный отчет сразу после окончания основной торговой сессии. Ожидания со стороны аналитиков весьма и весьма позитивные. Акции и вчера на фоне всеобщей распродажи выглядели лучше рынка и даже пытались пробить сопротивление в районе 43,5 долларов. Сделать это удалось лишь на короткое время. Однако сегодня на торгах этот рубеж с большой вероятностью будет взят, и в случае выхода позитивных результатов по итогам деятельности компании в 1-м квартале 2020 года, можно ожидать хорошего роста вплоть до уровня 50 долларов за акцию.