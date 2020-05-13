Согласно нашим прогнозам, выручка Роснефти снизится на 21% к/к до 1 764 млрд руб., EBITDA (c эффектом от зачета предоплат) упадет на 26% к/к до 361 млрд руб., чистый убыток составит 24 млрд руб. против чистой прибыли в размере 158 млрд руб. кварталом ранее.

Согласно нашим прогнозам, финансовые показатели будут ниже, чем в предыдущем квартале, в результате снижения средней цены Urals на 22% к/к до 48 долл. за баррель. Дополнительное давление на EBITDA оказал отрицательный лаг по экспортной пошлине.

Мы ожидаем, что Роснефть отразит чистый убыток из-за переоценки валютного долга компании на фоне резкой девальвации рубля в отчетном периоде: курс рубля вырос за 1 квартал с 62 до 78 рублей за доллар.

Мы считаем, что динамика финансовых показателей Роснефти в отчетном период полностью объясняется слабой рыночной конъюнктурой, таким образом, снижение результатов уже заложено в котировках ее акций. Как следствие, мы не ожидаем влияния отчетности на акции компании за исключением сильного расхождения результатов с рыночным прогнозом.