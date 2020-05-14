Прогноз результатов "Роснефти" за I квартал по МСФО: чистый убыток составит 96 млрд рублей
Наше мнение. Роснефть должна опубликовать свои финансовые результаты за 1К20 по МСФО в пятницу (15 мая). Мы ожидаем, что выручка упадет до 1 731 млрд руб. (-22% кв/кв, —17% г/г), отражая снижение цен на нефть на фоне ухудшения макроэкономической обстановки (цена Urals в рублевом выражении снизилась на 19% кв/кв). EBITDA, по нашим прогнозам, сократится на 38% кв/кв и 45% г/г до 300.4 млрд руб. в результате слабой ценовой конъюнктуры и отрицательного лага экспортной пошлины. Рентабельность EBITDA, как ожидается, упадет до 17% (с 22% в 4К19). Чистая прибыль, согласно нашему прогнозу, окажется отрицательной (-96 млрд руб.) из-за убытков по курсовым разницам и возможных списаний. Ранее BP, которой принадлежит 19.75% в Роснефти, сообщила, что ее доля в результатах Роснефти с корректировкой на неоперационные статьи составила —$17 млн. В то же самое время мы ожидаем увидеть положительный свободный денежный поток на уровне порядка 174 млрд руб.
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