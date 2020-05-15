Выручка Роснефти на фоне падения цены на нефть в рублевом выражении сократилась на 20% (460 млрд руб.), до 1,77 трлн руб. Причем, спрос на нефть и нефтепродукты заметно просел уже во 2 квартале (-22% в апреле). Таким образом, можно ожидать дальнейшего снижения выручки.

Экспортная маржа упала более чем в 3 раза, этим обусловлено снижение EBITDA. Лаг экспортной пошлины сократил EBITDA на 98 млрд руб., снижение цены на нефть стало вторым по значимости фактором снижения EBITDA на 36% по сравнению с предыдущим кварталом. Убыток обусловлен, во многом, отрицательными курсовыми разницами. Операционные затраты Роснефти в России довольно низкие, 191 рублей/барр., и остаются стабильными. Отмечу, что расходы остаются подконтрольными компании.

Из хороших новостей: добыча Роснефти до конца года сократится в районе 500 тысяч барр. в сутки. При этом компания располагает возможностью быстрого восстановления добычи после прекращения действия соглашения ОПЕК+ (за три-четыре недели при необходимости можно вернуться на прежний уровень).

Роснефть пересмотрела планы по капзатратам, причем они сократились умеренно, по сравнению с 2008-2009 г., на 200 млрд руб. (20%). Это позволит повысить свободный денежный поток, но снижение объемов капстроительства не критично из-за падения спроса на нефть на мировом и локальном рынках.

Наши оценки выручки компании на 2020 год – с учетом предполагаемого на данный момент равномерного распределения объема требуемого сокращения – составляют 7,4 трлн руб.

При этом, принимая во внимание анонсированные 11 мая планы Роснефти сократить в 2020 году капитальные инвестиции на 200 млрд руб. до 750 млрд руб., мы повышаем оценку чистой прибыли компании на 2020 год до 544 млрд руб. и увеличиваем справедливую оценку стоимости компании по итогам 2020 года с 437 руб. до 458 руб за акцию.