Курс рубля в течение завершающейся укороченной недели преимущественно стабилизировался против доллара и евро. Существенные колебания предыдущих недель сменились консолидацией курсов российской валюты против основных резервных валют.

Основным фактором курсовой динамики рубля осталась динамика нефтяного рынка, стремившегося закрепиться выше психологически значимого уровня 30 долларов за баррель сорта Brent – в район максимумов с середины апреля. Уменьшившиеся, но оставшиеся довольно высокими продажи валюты со стороны ЦБ РФ также оказывали поддержку курсу российской валюты. Основным же фактором крепости рубля остался высокий спрос инвесторов на российский госдолг.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 20 копеек до уровня 73,6 рубля, евро почти не изменился, оставшись около 79,6 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 2,35 тысячи против 2,2 тысячи неделей ранее.

РОСТ РУБЛЯ ЗАСТОПОРИЛСЯ

В начале недели рубль попытался по инерции прибавить против доллара и евро после укрепления предыдущих дней. Однако темпы роста ощутимо упали, поскольку курс доллара и особенно евро приблизился к важным поддержкам — нижней границе разрыва, который образовался после 6 марта из-за кризиса ОПЕК+, толкнувшего рынок нефти в бездну – около 20 долларов за баррель сорта Brent.

В начале укороченной недели сохранялся позитивный фон для рубля, исходивший от той же нефти, вернувшейся к ключевой отметке 30 долларов за баррель. О намерении дополнительно сократить объемы добычи нефти к сделке ОПЕК+ сообщили Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ. Саудовская Аравия хочет сократить добычу на дополнительный 1 миллион баррелей в сутки, Кувейт — на 80 тысяч баррелей, а ОАЭ — на 100 тысяч баррелей в день.

Впрочем, понизившийся объем продаж валюты со стороны ЦБ РФ уменьшил поддержку курсу российской валюты. Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке упал до 11,4 миллиарда рублей. Максимально регулятор продавал в день в апреле валюты на 23 миллиарда рублей. А всего с 10 марта продажи составили в эквиваленте около 555 миллиардов рублей.

Сигналы с рынка нефти носили противоречивый характер. Так, ОПЕК скорректировала вниз прогноз спроса на нефть в текущем году, теперь ожидая его рекордного падения — более чем на 9 миллионов баррелей в день.

Фондовые рынки мира также попали под давление на фоне снижения вероятности смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Это понизило аппетит инвесторов к рисковым активам.

Рынки отреагировали на заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла. По его словам, позиция регулятора по отрицательным ставкам не изменилась, и этот инструмент по-прежнему не рассматривается. Во вторник американский президент Дональд Трамп призвал ФРС воспользоваться инструментом отрицательных процентных ставок, как это делают другие страны, для поддержки экономики.

Однако нефть продолжала оставаться волатильной и в конце недели генерировала позитивные сигналы. МЭА опубликовало доклад, в котором агентство снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до 8,6 миллиона баррелей в сутки с прошлого прогноза в 9,3 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, МЭА ожидает, что добыча нефти в США в четвертом квартале может упасть на 2,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем на конец 2019 года, при этом снижение по итогам 2020 года может составить 1,1 миллиона баррелей в сутки.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели сопровождалось неуверенной динамикой курса рубля к доллару и евро. Рынок нефти продолжал обновлять максимумы с середины апреля – около 32,5 доллара за баррель сорта Brent. Однако мировые рынки не демонстрировали единой повышательной динамики.

Давление на рисковые активы приходит от опасений по поводу слабой макроэкономической отчетности за апрель – промпроизводство США обвалилось на рекордные 11,2% в месячном исчислении.

Между тем, определенную поддержку рублю оказывает сохраняющийся спрос на российские госбумаги. Итоги аукционов Минфина России прошлой недели порадовали. Ведомство в условиях улучшения настроений инвесторов и возобновления роста цен на вторичном рынке разместил в ОФЗ двух серий на 128 миллиардов рублей, показав тем самым четвертый по объему результат за всю историю рынка при спросе выше 202 миллиарда.

Это, фактор налоговых перечислений и аккумулирование эмитентами рублей для выплат дивидендов окажут поддержку российской валюте на следующей неделе.