В 1К20 комиссионный доход подскочил на 29% г/г до 7.9 млрд руб., основным источником роста комиссионных доходов г/г стал рынок акций (+170% г/г) на фоне соразмерного увеличения объема торгов. Комиссионный доход от операций на срочном рынке также показал значительный рост (+68% г/г). Чистый процентный доход (ЧПД) увеличился лишь на 2% до 4 млрд руб. (что соответствует консенсус-прогнозу), поддержку его динамике оказал рост реализованных доходов от переоценки инвестиционного портфеля. Операционные расходы сократились на 1.6% г/г, также компания признала неденежный убыток в размере 871 млн руб. вследствие изменений в положениях стандарта МСФО 9, связанных с портфелем облигаций. Скорректированный показатель EBITDA вырос до 9.1 млрд руб. (+26.5% г/г, против 8.7 млрд руб. по консенсус-прогнозу), а скорректированная чистая прибыль увеличилась на 31% до 6.6 млрд руб.

Наше мнение. МосБиржа продемонстрировала относительно хорошие результаты несколько выше консенсус-прогноза по чистой прибыли благодаря строгому контролю расходов. Нам нравится компания как долгосрочный инвестиционный кейс, но краткосрочных драйверов роста стоимости бумаги мы не наблюдаем.