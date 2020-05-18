EBITDA снизилась на 44% год к году и на 37% квартал к кварталу. В пятницу Роснефть (ROSN RX – ДЕРЖАТЬ) отчиталась по МСФО за 1 кв. 2020 г. Выручка снизилась на 14% год к году и на 20% квартал к кварталу до 1 785 млрд руб. (26,9 млрд долл.), оказавшись на 2,4% выше консенсусного прогноза. Показатель EBITDA, рассчитанный нами как OIBDA, то есть сумма операционной прибыли и амортизации, упал на 46% год к году и на 40% квартал к кварталу до 277 млрд руб. (4,17 млрд долл.). Рассчитанный компанией показатель EBITDA, включающий эффект от зачета пре-доплат, снизился на 44% год к году и на 37% квартал к кварталу до 309 млрд руб. (4,66 млрд долл.), на 1,6% выше среднего прогноза. В долларовом выражении снижение EBITDA составило 44% год к году и 39% квартал к кварталу. Чистый убыток составил 156 млрд руб. (2,35 млрд долл.) по сравнению со средним прогнозом убытка, равным 90 млрд руб. В 1 кв. 2019 г. чистая прибыль составила 131 млрд руб., в 4 кв. 2019 г. – 158 млрд руб.

Улучшение маржинальности в переработке поддержало EBITDA этого сегмента. Основным фактором снижения выручки год к году и квартал к кварталу было падение цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках. Средняя цена Urals на рынке Северо-Западной Европы и Средиземноморья снизилась на 24% год к году и на 22% квартал к кварталу до 48 долл./барр., а в рублевом выражении – на 24% год к году и на 19% квартал к кварталу до 3,19 тыс. руб./барр. Снижение цен на основные нефтепродукты квартал к кварталу было близким к Urals, за исключением мазута, средняя цена которого мало изменилась. EBITDA в сегменте разведки и добычи упала на 49% год к году и на 42% квартал к кварталу до 269 млрд руб., или 87% от консолидированного EBITDA. В сегменте переработки и сбыта EBITDA, наоборот, выросла на 6% квартал к кварталу до 56 млрд руб. Это объясняется ростом маржи европейских НПЗ компании и выходом из отрицательной зоны маржи НПЗ в РФ – в среднем она составила 1,89 долл./барр. по сравнению с минус 1,58 долл./барр. в 4 кв. 2019 г. Операционный денежный поток (ОДП), скорректированный компанией на величину зачета предоплат, финансирования в счет поставок нефти, процентов за пользование денежным средствами по долгосрочным договорам поставки, а также изменение операций дочерних банков, составил 404 млрд руб. (6,09 млрд долл.), снизившись на 8,8% год к году и на 20% квартал к кварталу. Капзатраты снизились на 14% год к году и на 16% квартал к кварталу до 185 млрд руб. (2,79 млрд долл.). В результате скорректированный СДП снизился только на 4,4% год к году и на 22% квартал к кварталу до 219 млрд руб. (3,30 млрд долл.). Чистый убыток был зафиксирован в основном вследствие отрицательных курсовых разниц на 177 млрд руб., возникших из-за ослабления рубля к доллару и евро в течение квартала.

Дивидендная политика неизменна, казначейский пакет исключается из расчета выплат на акцию. В связи с падением цен на нефть и снижением добычи в рамках соглашения ОПЕК+ компания планирует снизить капзатраты на 200 млрд руб., или около 20% по сравнению с планом, в том числе на 180 млрд руб. в сегменте разведки и добычи. Около 100 млрд руб. из этого сокращения придется на зрелые месторождения. Сокращение добычи по итогам года по сравнению с бизнес-планом может составить в 2020 г. 24 млн т нефти, то есть около 10% от средней добычи ЖУВ в 2019 г. и в 1 кв. 2020 г. В 2021 г. снижение по сравнению с планом ожидается в размере 33 млн т нефти, или 14% от среднего уровня 1 кв. 2020 г. Компания планирует продолжать разработку новых месторождений и снижать добычу на действующих путем ограничения дебитов без консервации скважин или перехода на периодическую добычу. Затем, по итогам трех месяцев, будет проведена «ребалансировка» снижения в сторону наименее рентабельных активов. Будут рассматриваться полное закрытие и долгосрочная консервация самых высокозатратных месторождений. При этом не планируется снижать капзатраты и добычу на Самотлорском месторождении. Снижение переработки, обусловленное падением спроса из-за эпидемии, может составить 5% год к году. Роснефть намерена строго придерживаться политики выплаты 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов и не планирует вводить какие-либо поправки на неденежные убытки или прибыли. Как следует из комментариев менеджмента, компания планирует сохранить на балансе 9,6% собственных акций, полученных после продажи активов в Венесуэле, и исключит их из расчета дивиденда на акцию. Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Роснефти.