До учета консолидации Tele2 мы прогнозируем рост выручки на 5% год к году. Завтра, 19 мая, Ростелеком (RTKM RX – ДЕРЖАТЬ) опубликует отчетность за 1 кв. 2020 г. по МСФО. Этот квартал станет первым, в котором компания консолидирует сделку по получению 100% контроля над Tele2 Россия, закрытую в марте этого года. Без учета этой консолидации мы ожидаем, что компания покажет увеличение выручки на 4,8% (здесь и далее – год к году) до 82,4 млрд руб. и сокращение OIBDA на 0,8% до 26,2 млрд руб. при рентабельности по OIBDA на уровне 31,8%, что предполагает ее снижение на 1,8 п.п. С учетом консолидации Tele2 мы ожидаем выручку и OIBDA в размере 124 млрд руб. и 43 млрд руб. соответственно.

Сокращение доли традиционных сегментов бизнеса продолжится. По нашим оценкам, выручка Ростелекома от услуг фиксированной телефонии в 1 кв. 2020 г. сократится на 11% до 15,1 млрд руб. Доходы от услуг платного ТВ увеличатся на 3% до 9,6 млрд руб., а от присоединения и пропуска трафика уменьшатся на 18% до 6,9 млрд руб. Мы ожидаем, что выручка от ШПД вырастет на 2% до 21,4 млрд руб. Выручку Tele2 за квартал мы оцениваем на уровне 41,7 млрд руб. Денежные операционные расходы (без учета Tele2), по нашему прогнозу, увеличатся на 5% до 56,2 млрд руб., включая 29,1 млрд руб. расходов на персонал и 12,8 млрд руб. расходов на присоединение и пропуск трафика.

В нынешних условиях риски для компаний связи ниже, чем в других отраслях. Телекоммуникационная отрасль является одной из самых устойчивых в условиях пандемии COVID-19 благодаря сохранению спроса в основных сегментах рынка. При этом спрос на такие услуги, как хранение и обработка данных, где у Ростелекома сильные рыночные позиции, даже возрастает. Мы сохраняем для акций Ростелекома рекомендацию ДЕРЖАТЬ.