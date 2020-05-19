Количество акций, в отношении которых сделано добровольное предложение, было немного уменьшено для соблюдения предписания Банка России. Цена покупки акций составляет 61 руб. за одну обыкновенную акцию. Период принятия добровольного предложения составляет 70 дней со дня получения Компанией добровольного предложения (то есть с 19 мая 2020 по 27 июля 2020 года).

Наше мнение. Мы считаем новость ожидаемой и рекомендуем инвесторам принять участие в выкупе акций в значительной части или в полном объеме. Мы видим неблагоприятные факторы для инвестиционного кейса ТМК из-за растущей внутренней конкуренции со стороны ЗТЗ и Tenaris.