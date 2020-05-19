Рекомендация заполнять только 50% салона замедлит восстановление авиакомпаний
Авиакомпаниям при продаже билетов рекомендуется придерживаться принципа социального дистанцирования. Для этого общее количество пассажиров не должно превышать 50% максимального количества посадочных мест. Новые нормы изложены в методических рекомендациях Роспотребнадзора от 8 мая.
Наше мнение. Мы считаем эту новость негативной для авиаотрасли. По нашим оценкам, для того, чтобы сделать полеты рентабельными, авиакомпаниям придется поднять цены на билеты. Однако иностранные авиакомпании, которые ранее ввели подобные меры, постепенно отходят от этой практики. Новость негативна для Аэрофлота с точки зрения восприятия, и мы ожидаем, что акции компании еще долго будут отставать от рынка.
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