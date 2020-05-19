Прирост количества зараженных на месторождениях "Полюса" увеличит риск сбоев на производстве
Новость: Как сообщает Reuters, по состоянию на 18 мая коронавирус выявлен у 866 работников Красноярской бизнес-единицы Полюса (по сравнению с 303 случаями на 13 мая), при этом у 2790 человек тесты показали отрицательный результат. Минобороны России направило на предприятие 400 военнослужащих для развертывания и организации работы мобильного госпиталя. Согласно заявлению компании, на которое ссылается Reuters, вспышка коронавируса не сказывается на производственном процессе; все инфицированные работники изолированы, и у большинства из них болезнь протекает бессимптомно. Помимо этого, как сообщает Forbes (со ссылкой на губернатора Красноярского края), прирост случаев коронавируса на предприятии может прекратиться в течение недели начиная с понедельника.
Наш комментарий: Количество инфицированных в настоящий момент составляет 14,9% общей численности работников Красноярской бизнес-единицы (по сравнению с 5,2% на 13 мая), что сопоставимо с ситуацией на нескольких других российских добывающих предприятиях, где было выявлено большое количество случаев коронавируса (Чаядинское месторождение Газпрома и площадка Новатэка в Белокаменке).
На Олимпиадинское и Благодатное месторождения, входящие в Красноярскую бизнес-единицу, приходится 60% общего годового показателя EBITDA компании. Поскольку тестирование не завершено (на 18 мая было проверено около 60% персонала), на данном этапе неясно, сколько работников окажется инфицированными в ближайшие дни и недели. Как бы то ни было, любой дальнейший прирост количества положительных случаев коронавируса и последующая изоляция персонала могут увеличить риск сбоев в производстве на данной бизнес-единице в краткосрочной перспективе.
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