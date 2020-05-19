Дистанционная продажа лекарств становится новой точкой роста для аптечных сетей
Новость: Правительство утвердило правила для аптек по дистанционной продаже и доставке безрецептурных лекарств. Для того, чтобы получить право на торговлю в новом формате, потребуется направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Необходимым условием является наличие лицензии на этот вид деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее одного года, сайта или мобильного приложения, собственной курьерской службы или договора с компанией, предоставляющей такие услуги. Служба обязана рассмотреть заявление в течение пяти дней. После этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону, а также осуществлять доставку лекарств.
Наш комментарий: Возможность дистанционной продажи лекарств обсуждалась более трех лет и была окончательно разрешена 2 апреля 2020 г., причем процесс явно ускорился в связи с введением режима самоизоляции. Объем рынка коммерческих аптек в 2019 г. оценивался в 1 трлн руб., который приблизительно поровну делится между рецептурными и нерецептурными категориями. На наш взгляд, нерецептурные лекарства также могут в перспективе продаваться дистанционно, когда будут разработаны надежные технологии по проверке рецептов. Дистанционная продажа лекарств становится новой точкой роста для аптечных сетей, а также для розничных продовольственных сетей, которые уже выходят в этот сегмент.
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