В месячном обзоре по инфляции было отмечено, что рост цен в апреле был связан с действием краткосрочных факторов. За апрель годовая инфляция ускорилась сразу на 0,6 п.п., но, по мнению ЦБ, это ускорение носит временный характер и вызвано ажиотажным спросом на продукты питания и предметы первой необходимости, а также произошедшим в марте ослаблением рубля. Рост базовой инфляции был менее выраженным – лишь на 0,3 п.п. до 2,9% за год. Широкий диапазон прогнозных значений связан с большой степенью неопределенности относительно того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России и мире и как быстро будет восстанавливаться экономика по мере снятия ограничений. Реальная же траектория инфляции станет во многом определяющей и для денежно-кредитной политики. Так, если инфляция будет вблизи верхней границы прогнозного диапазона, рассчитывать на значительное снижение ключевой ставки не приходится. Маловероятно, что в условиях, когда инфляция существенно превысит долгосрочный ориентир, ЦБ позволит ключевой ставке стать отрицательной в реальном выражении. С другой стороны, если торможение роста цен произойдет довольно быстро (что возможно при резком и более глубоком, чем ожидалось, снижении потребительского спроса), и инфляция будет оставаться ниже 4%, ЦБ может пойти и на радикальное снижение ключевой ставки. Последний вариант не кажется невозможным, с начала мая мы видим замедление роста цен, годовая инфляция остается вблизи уровня 3,1%, то есть ускорения по сравнению с концом апреля нет.

ЦБ сегодня не стал проводить аукционы по доразмещению КОБР. Это ожидаемое событие, регулятор приостановил доразмещение КОБР 32-го выпуска, а КОБР 31-го выпуска были полностью размещены на прошлой неделе. При этом он пока не отказывается от проведения недельных депозитных аукционов, но лимит в последнее время остается вполне скромным, избыток ликвидности в банковской системе сейчас относительно невелик. Так, объем банковских депозитов в ЦБ в настоящий момент составляет 690 млрд руб., избыток на корсчетах банков в ЦБ мы оцениваем в чуть более 200 млрд руб. Это потенциальный максимум средств, которые могут быть размещены на депозитах в ЦБ. Следует отметить, что средства, которые Банк России привлечет в ходе сегодняшнего аукциона, будут возвращены кредитным организациям лишь в следующую среду (27 мая), в то время как 25 мая предстоят значительные платежи в бюджет, что будет ограничивать предложение на сегодняшнем аукционе.