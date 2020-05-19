Вчера стратег по рынку акций Morgan Stanley Майкл Уилсон написал клиентам, что сейчас американский фондовый рынок выглядит так же, как и в марте 2009 года, тогда начался самый продолжительный за всю историю бычий рынок. Так же как и в 2009 году, сейчас начало расти количество акций, цена у которых поднялась выше 200 дневной средней, бурный рост наблюдается в акциях малых и средних компаний, что тоже является признаком прихода бычьего рынка. Еще один важный индикатор, как отмечает Майкл Уилсон, это индекс ERP (equity-risk premium), ожидаемая доходность компаний из SP500 минус доходность по 10 летним казначейским облигациям. Этот индекс опустился на уровни, на которых находился в марте 2009 года. Вывод понятен – покупать акции во всех сегментах: от средних компаний до крупных. Не думаю, что на этот раз нас ждет затяжной бычий рынок, но вот быстрый рост к новым вершинам вполне возможен, собственно, он уже идет.