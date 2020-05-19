Ростелеком обновил максимум с начала марта на фоне отчетности за первый квартал. Однако, затем ажиотаж прекратился, акции торгуются вблизи закрытия предыдущего дня.

Отчетность существенно превзошла ожидания. Квартальная выручка достигла максимального уровня за все время, 121,6 млрд рублей, увеличившись на 10% в годовом выражении. Показатель OIBDA рос опережающими темпами, он достиг 47 млрд руб., что на 12% больше, чем годом ранее. Обращает на себя внимание, что крупные статьи расходов, в частности, амортизация и заработная плата выросли на 12-13% за год (увеличился персонал, производственные мощности), однако рост затрат в целом удалось удержать под контролем.

Драйверами роста выручки стали цифровые услуги (+62%), а также мобильная связь (+16%). В то же время ожидаемо продолжилось сокращение доходов от проводной телефонии. Мы полагаем, что темпы роста услуг проводного интернета и мобильной связи будут относительно низкими, 5-8%. Однако, спрос на облачные и цифровые услуги мог подскочить на 15-20% в условиях режима самоизоляции. И в целом, создавшееся положение – это мощный драйвер для перевода IT-инфраструктуры на использование удаленных сервисов.

Прогноз на второй квартал по общей выручке – 124 млрд рублей. Мы сохраняем рекомендацию «держать», но не исключаем повышения оценки с 93 рублей (ао) после пересмотра прогнозов по сектору. Финансовое положение Ростелекома остается устойчивым. Долговая нагрузка 2,2х OIBDA, что является умеренным уровнем и не создает угрозы для уменьшения дивидендов. Рост основных затрат остается подконтрольным компании, уровень рентабельности OIBDA до конца года прогнозируем на уровне 36-37%.