Вчера сошлось все воедино — и цифры по заболевшим коронавирусом, явно указывающие на снижение темпов роста эпидемии, и радость от открытия экономик ведущих европейских стран, и на ура принятые слова Председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что у ФРС есть столько денег, сколько нужно, для того чтобы бороться с последствиями кризиса и, наконец, вишенкой на этом своеобразном праздничном торте стала информация от биотехнологической компании Moderna (MRNA, +19,98%) о том, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса пройдена успешно. Гип-гип ура! Естественно, инвесторы от всего этого тут же потеряли голову и побежали скупать все подряд и прежде всего то, что плохо «лежало» или, иными словами, то, что сильно упало. Да-да, максимальный спрос был именно на те активы, которые более всего пострадали от коронавирусной эпидемии. Так, авиаперевозчиков и автомобилестроителей инвесторы разве что не разорвали на мелкие части. Лучшими среди первых оказались акции авиакомпании United Airlines (UAL, +21,13%). Однако и ее коллеги — конкуренты выглядели вполне достойно — акции Delta Airlines (DAL, +13,91%) также продемонстрировали двузначный рост, а акции слабейшей на данный момент авиакомпании American Airlines (AAL, +9,18%) поднялись в цене почти на 10%.

Аналогичный хайп со стороны инвесторов наблюдался и в акциях автомобилестроителей — капитализация и компании Ford (F, +8,37%) и компании General Motors (GM, +9,63) поднялась по итогам прошедших торгов также почти на 10%.

Если же брать отраслевой срез вчерашнего дня, то и здесь картина совершенно однозначна и понятна. Максимальный рост был в акциях энергетического сектора, который и пострадал в этом году более всего. Его средние потери с начала года на вчерашний день составляли почти 36%. Однако вчера 7,5% из этих 36 были с легкостью компенсированы. И вообще по итогам вчерашних торгов показали рост абсолютно все компании, работающие в нефтегазовой отрасли. Этому, безусловно, способствовал и продолжающийся бурный рост цен на нефтяном рынке.

Очень мощно смотрелся спрос и на акции промышленных компаний. Но ведь они тоже ходят в аутсайдерах в этом году. Поэтому двузначный рост, например, акций General Electric (GE, +14,21%) или акций Boeing (BA, +12,87%) не кажется таким уж удивительным и неординарным. Вполне возможно, что это только начало большого пути к восстановлению их котировок.

Ожидания рынка 19 мая

Сегодня стало понятно, что вчера явно перестарались. На самом деле это было понятно еще вчера в ходе торгов. Особенно к их окончанию, когда появились первые признаки фиксации прибыли. И сегодня в первой половине дня эта тенденция только усилилась. Фиксация прибыли пока осторожная и явно неспешная идет и на европейских рынках, и на торгах фьючерсами на основные американские индексы. Вряд ли это перерастет сегодня в какие-либо обвальные продажи, но, по крайней мере, треть от вчерашнего роста мы легко можем потерять. А это в абсолютных цифрах означает просадку где-то в среднем на 1% по индексам.

Основные надежды на поддержку рынка связаны сегодня с выступлением Председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина в Конгрессе. Их выступление начнется в 17-00 по московскому времени и, конечно, вызовет пристальное внимание со стороны участников рынка. Однако слишком уж сильно на их выступление рассчитывать все же не стоит — Пауэлл за последние дни уже сказал все, что хотел, и вряд ли сообщит еще что-то новое.

Вот что действительно может взбодрить участников рынка и позитивно отразиться на их настроении, так это хорошая квартальная отчетность от мирового лидера офф-лайн ритейлинга компании Walmart (WMT). Для выхода хороших данных есть все основания, и будем надеяться, что Walmart и на этот раз оправдает позитивные ожидания инвесторов.

Кроме всего прочего, сегодня выйдут достаточно важные макроэкономические данные по рынку недвижимости за апрель месяц. Аналитики ожидают, что и данные по разрешениям на новое строительство, и данные по закладке новых домов покажут резкое снижение — в среднем где-то на 25% по сравнению с мартом. Это вполне прогнозируемо, и главное здесь, чтобы по факту данные не оказались еще хуже.

В целом же сегодня торги скорее всего пройдут в умеренно негативном ключе с небольшим снижением котировок по всему фронту бумаг.