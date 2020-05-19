Крупнейшая сеть гипермаркетов в США Walmart отчиталась за первый квартал лучше ожиданий рынка благодаря спросу на продукты во время карантина.

Выручка компании выросла на 8,6%, до $134,6 млрд, благодаря высокому спросу на продукты питания и прочие товары повседневного спроса, которые активно закупались в преддверии карантина по COVID-19.

Скорректированная EPS увеличилась с $1,34 до $1,41, тогда как консенсус закладывал снижение этого показателя до $1,12. Вынужденное нахождение людей дома из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом принесло ретейлеру выгоду. Масштаб Walmart позволил отвоевать рыночную долю у мелких розничных сетей, которые испытывают больший стресс из-за сбоя цепочек поставок. Компания Walmart, имеющая широкую сеть складов запасов по всей стране, может быстро и эффективно перераспределять товары из разных штатов, что позитивно отразится на привлечении покупателей.

Кроме того, компания продолжает развивать сегмент eCommerce. Продажи онлайн поднялись на 74% в первом квартале, зафиксировав ускорение роста. Ставка на развитие интернет-торговли позволит компании в долгосрочной перспективе увеличить маржинальность бизнеса. В условиях социального дистанцирования розничный гигант сможет в полной мере использовать потенциал новых услуг. В феврале менеджмент заявил о готовности доставлять заказанные онлайн товары на следующий день, а не в течение двух суток, как ранее. Сейчас компания запустила сервис экспресс-доставки за два часа.

Инвесторы положительно приняли отчет компании. Акции Walmart на премаркете прибавляют 3%. В условиях неопределенности на фондовых рынках из-за пандемии коронавируса стабильное положение Walmart становится главным фактором ее инвестиционной привлекательности. Наша целевая цена по бумагам компании — $133, причем в этом направлении котировки могут направиться уже в ходе сегодняшних торгов.