Новые правила биржи Nasdaq об ужесточении требований к первичному размещению (IPO) не направлены против китайских компаний. Они лишь ограничивает минимальный размер для первичных публичных размещений – $25 млн, изменяют требования к прозрачной отчетности и отсутствию связей с инсайдерами.

Также важным пунктом новых правил биржи станет, то что стоимость пакета акций после IPO должна быть не менее четверти рыночной капитализации компании. Это отсеивает тех, кто будет размещаться с низким free-float. Исключаются ситуации, когда большая часть акций принадлежит одному акционеру или узкой группе лиц, что негативно сказывается на ликвидности торгов, а также прозрачности компании.

Впрочем, участники торгов не без основания полагают, что нововведение ударит в первую очередь по китайским компаниям. Они проявляют наибольшую активность среди всех малых по капитализации иностранных эмитентов, желающих разместиться на Nasdaq. Для небольших китайских компаний в этом случае выход на IPO позволяет основным акционерам обналичивать денежные средства в долларах, обходя требования SEC и властей КНР по контролю за капиталом. Также статус публичной компании позволяет претендовать на субсидии со стороны властей регионов Китая.

Навряд ли ужесточение требований к размещению станет предметом переговоров на правительственном уровне и сильно ухудшит отношения двух стран, но определенно ограничит возможности привлечения капитала китайскими компаниями. На биржах Лондона и Гонконга ликвидность, а также возможности спекулятивной торговле ниже, чем на американских площадках. В октябре этого года стало известно, что Китай обогнал США по числу публичных компаний, однако огромное число мелких по капитализации компаний плохо влияет на доходности фондового рынка КНР. Меры Nasdaq также призваны оградить торговую площадку США от малоликвидной группы эмитентов, в которую американские инвесторы почти не инвестируют.

Требования американских регуляторов ранее были направлены на обеспечение китайскими властями полного аудита местных публичных компаний из-за случаев выявления сфабрикованной финансовой отчетности, например, у компании Luckin Coffee.

Считаем меры, предпринятые Nasdaq своевременными, отвечающими интересам большинства инвесторов, заинтересованных в росте фондового рынка США и большей прозрачности участников торгов.