Вокруг акций Moderna стремительно формируется ценовой пузырь, который в последние дни резко увеличился в размерах. После объявления компании о том, что ей удалось успешно испытать вакцину от COVID-19 на нескольких пациентах, бумаги показали рост на 20% всего за одну сессию. Эта же новость стала триггером для подъема всех глобальных площадок в понедельник и частично во вторник. Однако в случае с Moderna огромную роль сыграл спекулятивный фактор – наличие большого объема коротких позиций. Инвесторы, ставившие на падение ее акций, в понедельник потеряли $427 млн. Сработала классическая ситуация, когда «медведи», не имевшие достаточного обеспечения на счетах, вынуждены были откупать акции по любой цене чтобы закрыть сделку. Это и вызвало всплеск покупок. Всего за прошедший месяц шортисты потеряли на торговле акциями Moderna порядка 1 млрд долларов.

На наш взгляд, фундаментально компания имеет существенно меньшую ценность, чем ее текущая рыночная капитализация (около $30 млрд). На более спокойном рынке Moderna стоила бы как минимум вдвое дешевле. Тот факт, что у компании есть потенциально успешная вакцина, принципиально картину не меняет. Во-первых, официального подтверждения ее эффективности еще нет. А во-вторых, даже по первым результатам видно, что у сыворотки есть побочные эффекты, а значит, компания рискует так и не стать основным поставщиком средства против COVID-19. И в-третьих, над вакциной, помимо Moderna, работают несколько десятков команд по всему миру, включая мощные государственные институты со штатом опытных вирусологов.

Инвесторам стоит учесть, что многие биотехнологические компании, включившиеся в гонку против COVID-19, сейчас находятся под большим спекулятивным прессом. С одной стороны бумаги гонят вверх высокие ожидания, с другой – рынок имеет высокие ставки на их падение. На данный момент игроки западных площадок держат в шорте акции таких компаний, как Sarepta, Moderna и Allogene на сумме более 2 млрд долларов. В любой момент это может вызвать резкий рост волатильности. Так, например, вслед за скачком вверх на 20% – во вторник Moderna показывала падение на премаркете более 16%