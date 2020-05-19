Сильные финансовые результаты за 1К20 на фоне консолидации Tele2 и хорошей динамики в сегменте цифровых услуг. Рост выручки составил 10%, OIBDA – 13% (на 3% и 8% выше прогноза соответственно).

Хотя долговая нагрузка в 1К20 увеличилась до 2.2x по коэффициенту чистый долг/EBITDA, это все еще комфортный показатель по отраслевым стандартам. При этом FCF продемонстрировал заметное улучшение в годовом сопоставлении, хотя и остался отрицательным.

Учитывая рост мобильной выручки на 16% и увеличение числа активных пользователей мобильного интернета на 36%, результаты Tele2 вдохновляют в сравнении с другими игроками телеком-сектора в России и, несомненно, сегмент становится сильным драйвером для всего бизнеса. Цифровой сегмент продолжает показывать устойчивый рост, прибавив 63% в 1К.

Выручка за 1К20 выросла на 10.3% г/г до 121.6 млрд руб., что практически соответствует консенсус-прогнозу. Динамику выручки поддержали VPN-сервисы (+34% г/г до 7.0 млрд руб.) на фоне роста спроса со стороны клиентов B2B/G. Выручка мобильного сегмента увеличилась на 16% (до 41.0 млрд руб.) за счет роста потребления мобильных данных и традиционных голосовых услуг. Цифровая выручка прибавила 63% благодаря расширению масштабов проектов Умный город, решений для электронного правительства, а также развития облачных услуг и дата-центров. 5% роста обеспечили ШПД-сервисы благодаря улучшению операционной динамики (рост ARPU и числа абонентов в секторе B2B). Выручка от ТВ-услуг увеличилась на 2% до 9.5 млрд руб. Худшую динамику, как и ожидалось, показал сегмент фиксированной связи и услуги по пропуску трафика, выручка в которых снизилась на 10% и 28% г/г соответственно. С точки зрения клиентских сегментов, более половины выручки пришлось на индивидуальных абонентов (+5% г/г), хотя сегмент B2B/G показал самый высокой рост (+26% г/г).

Операционная динамика в 1К20 в целом была устойчивой. База абонентов местной телефонной связи сократилась на 10% до 15.3 млн. Число клиентов B2C чуть выросло – до 12.2 млн (+1% г/г в 1К20 против +0.3% в 4К19), показатель ARPU составил 397 руб. (без изм. г/г). Результаты сегмента B2B (интернет и VPN) оказались немного лучше (база абонентов выросла на 6% г/г), ARPU подрос на 3% г/г до 3 368 руб. Количество абонентов платного ТВ выросло на 3% г/г. Число активных пользователей мобильного интернета Ростелекома увеличилось на 36%, а дата-трафик подскочил на 69%. Отток сотовых абонентов снизился до 8.6% (против —9.3% годом ранее). Дочерняя компания Ростелекома – Tele2 – показала стремительный рост. В 1К20 Tele2 удвоил абонентскую базу Мой Tele2.

Показатель OIBDA вырос на 12% до 47.1 млрд руб. (на 2.6% выше консенсус-оценок) за счет динамики выручки, а также роста прибыли от проекта по устранению цифрового неравенства. Тем не менее на OIBDA негативно сказался рост затрат на персонал (цифровой сегмент) и изменения в операционных расходах. Рентабельность OIBDA улучшилась на 0.7 пп до 38.7% в 1К20 против 38.0% в 1К19.

Чистая прибыль показала лишь незначительный рост – до 7.7 млрд (+0.6% г/г). Результат оказался на 7.5% выше прогнозов рынка благодаря росту операционной прибыли. Негативное влияние оказал рост амортизационных отчислений из-за ввода в строй новых мощностей и нематериальных активов. Рентабельность чистой прибыли в 1К20 составила 6.3% (против 7.0% в 1К19).

Свободный денежный поток Ростелекома оказался отрицательным (-5.9 млрд руб. против —15.5 млрд руб. в 1К19). Чистый операционный денежный поток в 1К20 увеличился на 14% г/г и составил 17.0 млрд руб. за счет роста OIBDA. Капитальные вложения Ростелекома без учета госпрограмм снизились на 15% г/г до 22.0 млрд руб. (18% от выручки против 23% в 1К19). Капзатраты на реализацию госпрограмм также сократились – на 32.5% г/г. Привлечение капитала для завершения консолидации Tele2 обусловило увеличение общего долга группы на 19% г/г (100% общего долга Ростелекома было деноминировано в рублях). Объем чистого долга группы увеличился на 18% г/г с 333.9 млрд руб. до 392.8 млрд руб. (соотношение чистый долг/OIBDA составило 2.2x против 1.9x в предыдущем квартале).

Прогноз будет представлен в последующие отчетные периоды. С учетом сохраняющейся неопределенности относительно пандемии COVID-19 группа представит скорректированный прогноз на 2020 позднее в этом году. Ростелеком рекомендует дивиденды в размере 5 рублей на акцию, что предполагает дивидендную доходность 6.0%. Группа также отметила, что в рамках процесса оптимизации ритейла она объединит свою розничную сеть с сетью Tele2.