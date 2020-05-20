Правительство утвердило меры регулирования, предложенные Минкомсвязи. Ранее, в апреле, Минкомсвязи России согласилось отложить исполнение одной из самых затратных норм закона Яровой, обязывающей операторов связи увеличивать емкость хранения данных на 15% ежегодно в течение пяти лет. Теперь отрасли предоставлена годовая пауза до вступления в силу требований закона Яровой. Отсрочка исполнения указанных требований по обеспечению хранения данных предусмотрена проектом национального плана по восстановлению экономического роста в Российской Федерации.

Наше мнение. Крупнейшие телеком-операторы оценили стоимость реализации закона Яровой в 40-50 млрд руб. в течение пяти лет. Решение об отсрочке исполнения операторами связи некоторых обязательств даст компаниям возможность отложить капзатраты на исполнение закона Яровой, удерживая их в этом году на более низком уровне, чем ожидалось. Кроме того, операторы могут направить высвобожденные средства на поддержание стабильной работы сетей.