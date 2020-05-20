Рост российской экономики в I квартале ощутимо замедлился
Темпы роста экономики оказались немного ниже официального прогноза… Согласно предварительной оценке Росстата, в 1 кв. 2020 г. рост ВВП России замедлился до 1,6% год к году с 2,1% кварталом ранее. Результат оказался немного хуже прогноза Минэкономразвития (плюс 1,8% год к году) и чуть лучше нашей оценки (плюс 1,5%).
…из-за спада в секторах обеспечения электроэнергией, газом и паром, водоснабжения и водоотведения, а также услуг и в транспортном секторе. Позднее Росстат представит подробную информацию о динамике ВВП с разбивкой по секторам, но, основываясь на опубликованных ранее данных оперативной статистики за 1 кв. 2020 г., можно утверждать, что основной позитивный вклад в динамику ВВП внесли обрабатывающая промышленность, розничная торговля, а также сельское хозяйство. Кроме того, на темпах роста положительно отразилась оптовая торговля. При этом негативное влияние оказал спад в секторах обеспечения электроэнергией, газом и паром, водоснабжения и водоотведения, а также услуг и в транспортном секторе.
Российская экономика находится в крутом пике. Мы полагаем, что резкое сжатие внешнего спроса и обвал цен на сырье в последние несколько недель крайне негативно отразились на динамике ВВП в Российской Федерации. Другим фактором падения экономики нашей страны является введение ограничительных мер, которое привело к фактической остановке экономической активности в секторе услуг, а также крайне негативно повлияло на объемы промышленного производства, оборот розничной торговли и грузооборот транспорта. В апреле композитный индекс PMI в РФ упал до 13,9 пункта, что означает глубокую рецессию в российской экономике. Тем не менее мы ожидаем, что беспрецедентные по своим масштабам экономические стимулы в развитых странах приведут к значительному улучшению ситуации в глобальной экономике в среднесрочной перспективе, что позитивно отразится и на российском ВВП. Дополнительными факторами поддержки станут реализация анонсированного общенационального плана восстановления экономики, содержащего внушительный пакет фискальных мер, а также ожидаемое нами дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Основными рисками в настоящее время являются возможная вторая волна эпидемии и усиление торговых противоречий между США и КНР в результате действий Вашингтона, направленных на привлечение Пекина к ответственности за быстрое распространение вируса. По итогам текущего года мы допускаем сокращение российского ВВП на 7–9%, при этом, согласно нашим прогнозам, в 2021 г. темпы роста экономики могут ускориться до 4–5%.
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