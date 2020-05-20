ГОСА перенесено на 25 сентября. Вчера наблюдательный совет Сбербанка не стал подтверждать рекомендацию по дивидендам за 2019 г., предусматривавшую выплату 18,7 руб. на акцию, или в сумме 50% чистой прибыли по МСФО. Также набсовет перенес ГОСА с 26 июня на 25 сентября, собрание пройдет в заочной форме. Новую рекомендацию по дивидендам наблюдательный совет даст, таким образом, во второй половине августа.

Неопределенность сохранится в ближайшие месяцы. Менеджмент уже ранее объявлял, что 19 мая набсовет еще раз рассмотрит дату ГОСА и рекомендацию по дивидендам, неопределенность относительно размера выплат (а также вероятность их переноса на более поздний срок) появились достаточно давно. В частности, Сбербанк принимал предыдущее решение о дате ГОСА до того, как ЦБ рекомендовал банкам отложить собрания (до конца сентября), и изменение сроков было вероятным. Неопределенность с дивидендами, таким образом, сохранится до августа, решение, по всей видимости, будет зависеть от графика снятия ограничений, динамики финансовых показателей и достаточности капитала, а также тех прогнозов достаточности, которые будут у менеджмента в августе. Глава банка Герман Греф, со своей стороны, указал, что не берется оценить вероятность сохранения прежней рекомендации по дивидендам, но она есть. Решение набсовета довольно ожидаемо, тем не менее мы не исключаем умеренного давления на котировки.

Банк не ждет скорого восстановления спроса на розничные кредиты. Также Греф сообщил, что в ближайшее время банк не ожидает восстановления спроса на розничные кредиты и не планирует ослаблять риск-метрики по розничным выдачам. По словам Грефа, банк пока не готов оценить общий объем резервов, необходимых в связи с пандемией, и в то же время – это было в очередной раз подчеркнуто – должен остаться прибыльным во всех сценариях и не подходить вплотную к «желтым» и «красным» зонам для достаточности капитала даже по внутренней методике.