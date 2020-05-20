19 мая 2020 г. газета Ведомости опубликовала большое интервью с председателем наблюдательного совета Совета производителей энергии, заместителем гендиректора Интер РАО Александрой Паниной, посвященное текущей ситуации в отрасли. Ниже мы приводим его основные моменты.

Последствия пандемии. Панина отметила следующие моменты, связанные с пандемией COVID-19: 1) переход офисного персонала на удаленный режим работы и создание дополнительных смен для работников на производстве, обеспечение контроля самоизоляции, помощь работникам и их семьям; 2) смещение сроков проведения ремонтов из-за проблем с поставкой комплектующих и въездом в страну иностранных специалистов; 3) ключевой вопрос – вопрос неплатежей.

Спрос и цены. В апреле спрос на электроэнергию в годовом сопоставлении сначала резко упал, но затем начал восстанавливаться. При этом выработка на ГЭС и АЭС была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, тогда как выработка тепловой генерации снизилась на 15% г/г, из-за чего для последних итоги 2к20 могут оказаться довольно слабыми. Вместе с потреблением снизились и цены РСВ. В целом по итогам 2020 г. падение спроса, по оценке Паниной, может составить до 5%. Это согласуется с прогнозами Минэнерго, которое (в зависимости от конкретного сценария) ожидает падения потребления на 3,8–11%.

Неплатежи. По мнению Паниной, последствия самоизоляции граждан и мораторий на начисление неустойки за неоплату услуг ЖКХ проявят себя уже в мае. Первыми удар примут сбытовые компании, а затем «неплатежи с их стороны мы рано или поздно увидим на оптовом рынке», что может подтолкнуть генерирующие компании к неоплате топлива. В пессимистическом сценарии объем платежей может сократиться на 20% по электричеству и на 30% по теплу, в результате чего дебиторская задолженность может вырасти на 1 трлн руб. (при выручке сектора 4 трлн руб.). В оптимистическом сценарии рост дебиторской задолженности может составить 5% (90–100 млрд руб. по оптовому рынку за весь 2020 г.). Это делает необходимым пересмотр сроков моратория (на данный момент он действует до конца года), а также использование механизма льготного финансирования; при этом поддержка потребителей должна стать адресной.

Ремонты. Нынешние переносы ремонтов были одобрены и не должны повлиять на надежность и безопасность энергоснабжения или привести к увеличению числа аварий. Не должны они сказаться и на подготовке к отопительному сезону.

ДПМ в сегменте ВИЭ. Некоторые компании из-за пандемии объявили форс-мажор, связанный со возможным срывом сроков поставок комплектующих и оборудования. Однако если основные ограничительные меры будут в ближайшее время отменены, серьезных проблем можно не опасаться.

ДПМ-2. Первые вводы в рамках модернизации ТЭС по текущим ДПМ запланированы на 2022 г., так что существенных проблем в данном случае быть не должно. Панина не ожидает дальнейшего переноса сроков запланированного на 1 июля аукциона, поскольку речь идет о мощностях, которые должны быть введены в 2026 г. Отбор должен пройти с локализованными парогазовыми установками, однако актуальной редакции правил отбора пока нет (с учетом использования ПГУ максимально допустимый размер капиталовложений должен быть увеличен до 70 000–100 000 руб./кВт).

Меры поддержки отрасли. По словам Паниной, их следует разделить на четыре категории: 1) сокращение моратория на начисление неустойки по неплатежам за ЖКУ и переход к адресному предоставлению льгот по оплате электро- и теплоэнергии; 2) временная приостановка взыскания штрафов за недопоставку мощности, если она вызвана форс-мажорами в результате пандемии; 3) льготное финансирование для покрытия кассовых разрывов; 4) упрощение работы по взысканию дебиторской задолженности.

Наш комментарий: Мы разделяем мнение Паниной относительно того, что 2к20 может оказаться тяжелым для генерирующих компаний. В то же время мы ожидаем уверенного восстановления их показателей во 2п20 на фоне значительного улучшения операционных и финансовых условий.