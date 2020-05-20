Снижение номинального ВВП может означать резкое снижение физических объемов производства
Вчера было опубликовано две важных статистические цифры. Первую представил Росстат – речь идет о первой оценке роста ВВП за 1К20, который, по данным Росстата, составил 1,6% в 1К20. Эта цифра немного ниже первоначальной оценки роста Минэкономразвития на уровне 1,8% г/г, однако расхождение в двух цифрах не является особенно существенным для рынка. Гораздо большую важность представляет вторая цифра – в своей вчерашней публикации о динамике бюджета за апрель Минфин использовал допущение о том, что российский номинальный ВВП снизился на 28% г/г в прошлом месяце. Учитывая, что резкое снижение цены на нефть могло нейтрализовать ускорение потребительской инфляции и, как следствие, дефлятор мог оказаться нулевым за апрель, столь сильное снижение номинального ВВП может потенциально означать аналогичное резкое снижение физических объемов производства. В то же время мы сомневаемся, что Минфин располагает большей информацией, чем Росстат, который, как ожидается, представит ключевые цифры за апрель только 26 мая. Таким образом, падение ВВП на 28% г/г за апрель, вероятно, отражает собственное допущение Минфина.
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