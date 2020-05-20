Компания Ростелеком (RTKM RX; RTKMP RX; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила сильные финансовые результаты за 1К20 по МСФО, которые демонстрируют продолжение нормальных трендов в сегменте фиксированной связи и продолжающийся рост выручки в двузначном выражении в сегменте мобильной связи Tele2 Россия, которая сейчас является наиболее значимым источником выручки группы (на ее долю приходится 34% общей выручки). Консолидированная выручка соответствует консенсус-прогнозу, а EBITDA на 3% опережает его. Потенциальное влияние пандемии Covid-19 на результаты компании проявляется в некотором риске снижения спроса со стороны клиентов малого и среднего бизнеса и госзаказчиков, однако, с другой стороны, в результате пандемии появились дополнительные возможности для роста цифрового бизнеса. Компания планирует представить прогноз роста объединенного бизнеса фиксированной и мобильной связи в ходе объявления финансовых результатов за 2К20. Мы считаем, что акции RTKM являются надежной защитной инвестицией в ТМТ-секторе и предлагают дивидендную доходность на уровне 6-7%, тогда как единственный риск для инвесторов связан с ограниченной ликвидностью этих бумаг.

Сильные цифры на уровне группы. Ростелеком вчера представил финансовые результаты за 1К20 по МСФО, которые впервые полностью консолидируют в отчетности показатели Tele2 Россия. Компания также представила пересмотренные консолидированные данные за 1К-4К19 и в них были включены показатели Tele2 Россия, как если бы покупка Tele2 Россия была завершена 1 января 2019 г. Совокупная выручка выросла на 10% г/г до 122 млрд руб., тогда как EBITDA повысилась на 12,5% г/г до 47 млрд руб. при рентабельности EBITDA на уровне 38,7% (+0,7 п. п. г/г). Выручка в целом соответствует консенсус-прогнозу агентства “Интерфакс”, тогда как EBITDA оказалась на 2,7% выше его. Чистая прибыль за период составила 7,7 млрд руб. (практически не изменившись г/г при рентабельности 6,3%), при этом негативный эффект от курсовых разниц составил 1,4 млрд руб.

Долг находится на безопасном уровне, коэффициент “капиталовложения/выручка” равен 21%. Валовый долг Ростелекома вырос на 68 млрд руб. с конца 2019 г. (+19% к/к) до 430 млрд руб. в результате консолидации Tele2 Россия и DataLine; из этой суммы 87% приходится на долгосрочные долговые обязательства. Чистый долг составил 393 млрд руб (+60 млрд руб. с 31 декабря), а отношение чистого долга к LTM EBITDA находится на безопасном уровне 2,2x (против 1,9x на 4К19). СДП оказался отрицательным, составив —5,9 млрд руб. в 1К20, однако заметно улучшился в годовом сопоставлении – за аналогичный период прошлого года СДП составил — 15,5 млрд руб. Капиталовложения Ростелекома составили 26 млрд руб. в 1К20 (-18% г/г) при отношении капиталовложений к выручке на уровне 21,4% (что на 7,4 п. п. ниже г/г). Компания ожидает, что капиталовложения на 2020 г. сохранятся в рамках ранее объявленного прогнозного диапазона (70-75 млрд руб. без учета госпрограмм и Tele2), несмотря на пандемию Covid-19 и курсовые разницы благодаря приоритизации проектов и переносу валютных платежей по некоторым контрактам с 1К на более поздние периоды.

Продолжение нормальных трендов по всем сегментам услуг фиксированной связи. 1К20 показал отсутствие особенно сильного влияния карантина на выручку от услуг ШПД и платного ТВ. Рост выручки ШПД ускорился до 4,5% г/г в 1К20 с 1,8% в предыдущий квартал, главным образом, отражая рост спроса в сегменте B2B. Рост выручки услуг платного ТВ продолжал замедляться (до 1,7% г/г с 2,9% г/г за 4К19). Быстрый рост выручки в сегменте цифровых сервисов (VAS и облако) сохранился и составил 63% г/г на фоне роста выручки сервисов по кибербезопасности, проектов в области “Умный город”, решений в области электронного правительства, продвижения облачных сервисов и услуг дата-центров. На выручку цифровых сервисов пришлось 10,3% совокупной выручки компании (исключая выручку от услуг мобильной связи на уровне 15,5%).

Tele2 продемонстрировала сильный рост мобильной выручки на 16% г/г, что эквивалентно трети расширенной выручки Ростелекома. Вклад Tele2 Россия в выручку Ростелекома составил 41 млрд руб. в 1К20; на сегодняшний момент этот сегмент генерирует самую большую выручку (34%). Сильный рост выручки в двузначном выражении Tele2 продолжается, так как выручка мобильного сегмента выросла на 16,3% г/г до 41 млрд руб. Ростелеком не раскрыл цифр по количеству абонентов мобильной связи Tele2 Россия (44,6 млн за 4К19) и ARPU, однако менеджмент указал на продолжение предыдущих трендов роста по обоим показателям. Количество активных пользователей в сегменте данных выросло на 36% г/г, трафик данных подскочил на 69% г/г, тогда как сам сегмент данных остается главным драйвером роста выручки. Мы хотели бы отметить снижение выручки от услуг мобильной связи на 0,6% к/к, что, по сути, является следствием более низкой выручки от услуг роуминга в связи с карантинными ограничениями, вызванными Covid-19. Наше сравнение представленных в отчетности Ростелекома результатов Tele2 Россия с неконсолидированными цифрами за 2019 г. показывает, что 5,8% выручки были отнесены к межгрупповой элиминации.

Все плюсы и минусы карантина, вызванного пандемией Covid-19, судя по всему, уравновешивают друг друга. Ростелеком отмечает снижение экономической активности, особенно в сегменте предприятий малого и среднего бизнеса и в некоторых областях B2G, что может привести к тому, что рост бизнеса замедлится. В то же время компания отмечает сильный рост спроса на цифровые сервисы со стороны крупных компаний, а также внедрение цифровых решений при удаленной работе и обучении. Сохраняется высокий уровень неопределенности в отношении продолжающейся самоизоляции, масштаба государственной поддержки домохозяйств и отраслей, пострадавших от кризиса, и дальнейших прогнозов макроэкономических индикаторов.

Итоги телефонной конференции: