По предварительным оценкам, в 1К20 годовой рост ВВП России составил 1,6%, немного замедлившись по сравнению с 2,1% за 4К19. Более подробных статистических данных пока нет, однако темпы роста ВВП соответствуют динамике в базовых отраслях, где выпуск увеличился на 2,3% в 1К20 по сравнению с 1К19 и на 2,7% — за 4К19. Помесячные экономические показатели по отраслям в 1К20 были неоднозначными. Годовой рост в промышленности в первом квартале замедлился до 1,5% с 1,8% за 4К19. Выпуск в сельском хозяйстве в 1К20 увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 4К19 — на 5,3%), в транспортной отрасли спад усилился до 4% с 0,8% за 4К19. В то же время в строительстве годовой рост немного ускорился, до 1,1% в 1К20 с 0,9% за 4К19, а оборот розничной торговли увеличился на 4,3% относительно уровня 1К19 против годового прироста на 2,1% за 4К19; оборот оптовой торговли вырос на 9,9% за 1К20 и на 8,4% в 4К19.

Тем не менее в апреле экономическая активность, вероятно, существенно замедлилась вследствие карантинных мер, введенных в конце марта, и сокращения добычи нефти в рамках новых договоренностей ОПЕК+. В итоге в 2К20 можно ожидать значительного снижения ВВП.