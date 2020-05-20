Котировки золота продолжают восстанавливаться
В понедельник цены на золото шли вверх, но сообщение фармкомпании Moderna об успешных предварительных клинических испытаниях вакцины от коронавируса приостановило ралли, и котировки вернулись на уровень $1 730 за унцию. Однако во вторник у инвесторов возникли сомнения в скором появлении вакцины: издание STAT со ссылкой на экспертов сообщило, что пока сложно судить об успешности испытаний препарата. Кроме того, Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), сотрудничающий с Moderna, официально не прокомментировал заявление компании. На этом фоне акции Moderna упали в цене почти на 10%, а золото, наоборот, снова стало расти в цене, и сегодня утром торгуется около $1 750 за унцию.
Мы считаем, что в течение дня желтый металл вполне может подорожать до $1 765 за унцию. Вчерашние комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла свидетельствуют о том, что регулятор готов задействовать весь инструментарий для поддержания устойчивости финансовой системы. По словам председателя Федрезерва, программы кредитования для среднего бизнеса и местных органов власти начнут работать уже к концу этого месяца. Сегодня, в 21:00 мск, ожидается публикация протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке (от 29 апреля), а также комментарии двух представителей ФРС. Спрос на защитные активы на рынках может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май (они выйдут завтра в течение дня).
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