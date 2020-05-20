Участники начинают отыгрывать ключевую ставку ниже 4%. На сегодняшнем аукционном дне Минфин предлагает бумаги 7-летнего выпуска ОФЗ 26232 (YTM 5,27%) и самого длинного 19-летнего выпуска 26230 (YTM 5,85%) в объемах 234 млрд руб. и 62 млрд руб., соответственно (доступные к размещению остатки). За неделю, прошедшую с предшествующего аукционного дня, доходности вдоль кривой продолжили смещение вниз: на 40 б.п. по длинным и среднесрочным бумагам и на 20 б.п. по коротким выпускам. В результате все выпуски со сроком до погашения менее 10 лет ушли ниже YTM 5,5%. По динамике ОФЗ вновь выглядели лучше локальных долгов других GEM, продемонстрировав динамику, близкую с бумагами Колумбии и Индии (но там ключевые ставки составляют уже 3,25% и 4,4%, в то время как доходности 10-летних бумаг заметно выше, чем у 10-летних ОФЗ). Стоит отметить, что рынок ОФЗ имеет наименьший наклон кривой и самые низкие доходности длинных бумаг в абсолютном выражении, что свидетельствует о локальном характере наблюдающегося спроса на госбумаги РФ. Этот спрос исходит со стороны банков и подогревается повторяющимися высказываниями главы ЦБ РФ о том, что сохраняется потенциал для снижения ключевой ставки (при этом рынок ОФЗ уже начинает отыгрывать уровень ниже 4% к концу этого года).

Длинное РЕПО и риторика ЦБ РФ – основные факторы локального спроса. Как мы уже неоднократно отмечали, основным источником средств для покупки ОФЗ являются ликвидные рублевые активы (депозиты и КОБР), которые в последнее время заметно сокращаются, главным образом, по причине сильного увеличения объема наличности в обращении (с начала марта +1,5 трлн руб. против +200 млрд руб. в прошлом году). По мере исчерпания этой ликвидности покупка ОФЗ будет осуществляться за счет длинного РЕПО от ЦБ (запуск намечен на конец мая). По-видимому, именно запуск этого инструмента и является основной причиной уплощения кривой ОФЗ, а ожидания низкой ключевой ставки на фоне повышенного кредитного риска являются причиной низких доходностей госбумаг. Как следствие, если на заседании в июне ЦБ РФ снизит ключевую ставку лишь на 50 б.п., то среди участников может наступить разочарование (коррекция рынка). В настоящий момент все факторы (нефть, рубль, риторика и стимулирующие действия регулятора) выступают на стороне сильного спроса на ОФЗ, который мы, скорее всего, увидим и на сегодняшних аукционах с минимальной (около 5 б.п.) премией ко вторичному рынку (с размещением более 100 млрд руб.).

Возможное исключение из бюджетного правила также на стороне ОФЗ. Кстати говоря, еще одним фактором привлекательности ОФЗ является возможная (по данным СМИ) приостановка действия бюджетного правила (когда при цене на нефть URALS выше 42 долл./барр. Минфин не будет покупать валюту, чтобы сократить расходы бюджета и его дефицит), что транслируется в потенциал для укрепления рубля (в конце этого начале – следующего года по мере восстановления цен на нефть).