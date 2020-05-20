Рост рубля говорит об интересе нерезидентов к российским активам
Российский рубль начал быстро набирать вес к американскому доллару. После недолгой торговли в диапазоне 72.75-75, рубль продавил сопротивление в районе 72.75 и вошел в коридор, где нижняя граница находится вблизи уровня 67. Примечательно, что именно сегодня, в среду рубль укрепился на один процент, это говорит о спросе на наши активы со стороны нерезидентов. Среда важна тем, что именно в этот день Минфин проводит аукционы по размещению ОФЗ, на сегодня объявили сразу три аукциона. Видимо, спрос будет хорошим. Судя по всему, мы постепенно возвращаемся в нормальный инвестиционный ритм, когда рисков меньше, и инвесторы идут, в хорошем смысле, по миру в поисках качества и доходности. Наши акции и облигации в этом смысле очень хороший выбор. Прямо скажу, хочется больше хороших новостей, пора всем возвращаться к нормальной жизни.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200520/831480294.html