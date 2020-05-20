Российский рубль начал быстро набирать вес к американскому доллару. После недолгой торговли в диапазоне 72.75-75, рубль продавил сопротивление в районе 72.75 и вошел в коридор, где нижняя граница находится вблизи уровня 67. Примечательно, что именно сегодня, в среду рубль укрепился на один процент, это говорит о спросе на наши активы со стороны нерезидентов. Среда важна тем, что именно в этот день Минфин проводит аукционы по размещению ОФЗ, на сегодня объявили сразу три аукциона. Видимо, спрос будет хорошим. Судя по всему, мы постепенно возвращаемся в нормальный инвестиционный ритм, когда рисков меньше, и инвесторы идут, в хорошем смысле, по миру в поисках качества и доходности. Наши акции и облигации в этом смысле очень хороший выбор. Прямо скажу, хочется больше хороших новостей, пора всем возвращаться к нормальной жизни.