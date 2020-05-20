Рынок должен был упасть. Это было понятно еще с самого утра. Но не все верили этому и, наверное, никто и не желал этого. Однако против правил, что называется, не попрешь. А эти правила еще по итогам дня предыдущего говорили, что ралли, свидетелями которого мы стали накануне, все же было не вполне обосновано и вызвано оно было кроме всего прочего еще и так называемым FOMO-синдромом, когда многие инвесторы, узнав об успешных испытаниях вакцины от коронавируса компанией Moderna (MRNA, —10,41%), вдруг решили, что это начало «большого пути» наверх и это их последний шанс впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И здесь синдром упущенной выгоды (FOMO — fear of missing out) сыграл с участниками рынка злую шутку. Рынок вообще, как мы знаем, фактически всегда наказывает инвесторов за самонадеянность. Так было и на этот раз. Да, рынок сопротивлялся как мог, и большую часть торгов индексы держались вблизи нулевых отметок оставляя надежду на позитивный исход торгов. Но беда все же пришла и пришла, как всегда, оттуда, откуда не ждали. За час до финального гонга появился репортаж службы новостей Boston Globe Media, который подверг сомнению результаты первой фазы клинических испытаний вакцины от компании Moderna. Волна всеобщего разочарования прокатилась по рынку, и все котировки резво покатились вниз. Индексы при этом потеряли от 0,54% по NASDAQ до 1,59% по Dow Jones (DJIA-30). Потери же самой Moderna составили более 10%.

Впрочем, несмотря на достаточно печальное завершение торгов, с точки зрения расклада сил и общих тенденций на рынке ничего не изменилось. Инвесторы продолжают надеяться на лучшее и готовы и дальше покупать акции фактически по всему фронту бумаг.

О силе рынка свидетельствует и сохраняющийся неизменным спрос на акции ведущих технологических компаний, которые продолжают оставаться локомотивами экономического роста. По итогам вчерашнего дня потери здесь были чисто символическими — всего 0,27% в среднем по всему сектору. А некоторые сегменты (полупроводники) и отдельные акции (NVidia (NVDA, +0,63%), Intel (INTC, +0,62%), Advanced Micro Devices (AMD, +1,61%) и ряд других) так вообще завершили день в уверенном плюсе.

Главным же разочарованием вчерашнего дня безусловно стал Walmart (WMT, —2,12%). Причем в том, что акции компании в итоге закрыли день в красной зоне, виновата не столько сама компания, которая перед торгами опубликовала очень сильную отчетность, сколько общая негативная конъюнктура рынка. Сразу после выхода отчетности акции Walmart обновили свой исторический максимум и прибавляли на премаркете более 4%. Однако, как мы видим, на этих высотах они удержаться не смогли и, в конечном счете, ушли даже в минус. Остается лишь надеяться, что мы наблюдали всего лишь локальное снижение в рамках общей просадки рынка.

Ожидания рынка 20 мая

Вчерашний вечерний испуг участников рынка из-за сомнений в эффективности разрабатываемой компанией Moderna вакцины от коронавируса ушел сегодня с утра на второй план. Большинство, судя по всему решили, что вакцина может и подождать, а мир в любом случае будет выходить из текущей коронавирусной пандемии. И этому надо радоваться. Так ли это — еще тот вопрос. Но конкретно сегодня он для участников не стоит. На рынке вновь царит оптимизм, и инвесторы полны решимости продолжить покупать акции.

А день на самом деле сегодня очень даже не простой. Это и данные по запасам сырой нефти, котировки которой подошли к серьезному сопротивлению и настроены, судя по всему, немного скорректироваться. А плюс к этому еще и в 9 вечера по Москве будут опубликованы так называемые минутки — Протоколы с последнего заседания FOMC ФРС США, которые всегда вызывают достаточно бурную реакцию со стороны участников рынка. Поэтому гарантировать, что рынок закроется в плюсе никто сейчас не может. Свидетельством нервности инвесторов служит и негативная реакция на выходящую очень даже неплохую отчетность ритейлеров. Вчера мы это увидели на примере Walmart (WMT) и Home Depot (HD), а сегодня еще до начала торгов вышла отчетность от Target (TGT), и там мы наблюдаем аналогичную картину. Отчетность сильная, но инвесторы ее игнорируют и давят акции вниз.

Из отдельных акций сегодня стоит обратить внимание на акции компании Take Two (TTWO), которая занимается разработкой и продвижением электронных игр. Поскольку это сегмент из сектора «Хлеба и зрелищ», который бурно растет в условиях коронавирусной самоизоляции, то акции компаний, входящих в него, в нынешний сезон отчетности радуют инвесторов, и можно ожидать аналогичной реакции и по акциям TTWO. Отчетность этой компании появится на свет сразу же после окончания торгов.

Хорошим результатом для сегодняшнего дня будет закрытие торгов в зеленой зоне с любым плюсом. Слишком уж большого роста ожидать точно не следует.