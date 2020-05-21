ЛУКОЙЛ: ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1К20 (LKOD LI; НЕЙТРАЛЬНО; ЦЕЛЬ – $73)

Производство углеводородов, без учета Западной Курны-2, упало на 2.5% кв/кв до 2 328 тыс. барр. н.э. в сутки в результате сокращения поставок газа в Китай на фоне снижения спроса из-за вспышки коронавируса. Добыча нефти осталась практически неизменной кв/кв на уровне 1 715 тыс. барр. в сутки, поскольку снижение добычи на активах за пределами России (-2.5% кв/кв) было компенсировано ростом добычи на российских активах (+0.1% кв/кв). Объемы переработки выросли на 1.6% кв/кв до 1 371 тыс. барр. в сутки, при этом в России объемы переработки увеличились на 2.1% кв/кв по сравнению с 4К19 (877 тыс. барр. в сутки) из-за плановых ремонтных работ на Волгоградском и Нижегородском НПЗ в 4К19.

Наше мнение. Мы считаем операционные результаты в целом нейтральными. Добыча нефти ЛУКОЙЛом в 1К20 осталась практически неизменной из-за соглашения ОПЕК+. Финансовые результаты группы за 1К20 должны быть опубликованы 3 июня, и они отразят снижение цены Urals на 18.5% кв/кв. В настоящий момент ЛУКОЙЛ торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 4.9x, что на 40% выше его 5-летнего среднего значения, при этом предполагает дисконт 26% к российским нефтяным аналогам.