Общая скорректированная чистая выручка в 1К20 выросла на 17% г/г до 6.3 млрд руб. (превысив консенсус-прогноз Интерфакса на 2.7%). Скорректированный показатель EBITDA упал на 2% до 2.3 млрд руб. (на 1.6% ниже консенсус-прогноза Интерфакса), а скорректированная чистая прибыль оказалась на 6% выше г/г на уровне 1.754 млрд руб. (на 6.1% выше консенсуса). Чистая выручка сегмента платежных услуг ускорилась на 10% до 5.3 млрд руб. Чистая прибыль сегмента платежных услуг выросла на 2% до 3.1 млрд руб. Общий объем платежей через терминалы QIWI вырос на 14% г/г до 370.3 млрд руб., а средняя доходность скорректированной чистой выручки составила 1.44% (против 1.48% годом ранее). Qiwi подтвердила свой прогноз на 2020. Компания прогнозирует, что рост чистой скорректированной выручки в 2020 составит 3-13%, а скорректированная чистая прибыль вырастет на 10-30% г/г. Совет директоров утвердил дивиденды в размере $0.14 на бумагу за 1К20 и нацелен на коэффициент выплаты не менее 50% за 2020.

Наше мнение. Qiwi показала устойчивые результаты за 1К20. Компания сохраняет хорошие позиции для продолжения развития платежной экосистемы. Компания находится на правильном пути, оптимизируя деятельность и разрабатывая схему контроля затрат для преодоления текущей экономической неопределенности. Наш рейтинг по компании в настоящий момент находится на пересмотре.