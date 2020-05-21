Наш комментарий: Qiwi показала в 1к20 уверенный рост скорректированной чистой выручки, хотя прибыльность была под давлением в связи с увеличением расходов на персонал и повышением резервов на возможные потери по ссудам, связанные с картой СОВЕСТЬ. Несмотря на ухудшение конъюнктуры, компания подтвердила плановые финансовые показатели на весь 2020 г., что мы считаем позитивным фактором. Следует отметить, прогнозы компании превышают наши ожидания, исходя из которых Qiwi по коэффициенту EV/EBITDA на 2020–2021 гг. оценена недорого – на уровне 4,2–6,4x. Компания решила выплатить дивиденды за 1к20 в размере 0,14 долл. на одну акцию, что подразумевает доходность около 1%. Таким образом, это подтверждает наши ожидания, что большая часть дивидендных выплат в текущем году будет сдвинута на 2п20 (исходя из параметров прогноза и дивидендной политики компании, доходность по целому 2020 г. может составить 6–7%). Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 34 долл., что подразумевает ожидаемую полную доходность 144%. По бумагам Qiwi подтверждаем рекомендацию Покупать.

Ниже приведены основные результаты за 1к20.

Скорректированная чистая выручка выросла на 17% г/г, до 6,3 млрд руб., оказавшись на 6% выше нашей оценки.

Скорректированная EBITDA снизилась на 2% г/г, до 2,3 млрд руб., что на 1% ниже нашей оценки.

Чистая прибыль увеличилась на 6%, до 1,8 млрд руб., превысив наш прогноз на 3%.

Совет директоров Qiwi утвердил рекомендацию по дивидендам за 1к20 в размере 0,14 долл., (дата фиксации реестра – 2 июня). Как мы и предполагали, рекомендация подразумевает выплаты, которые ниже целевого коэффициента на весь год в 50% (около 35%, по нашим расчетам), и доходность на уровне 1%, поскольку компания проявляет осторожность в настоящий момент (но может сделать более крупные выплаты за 2п20). Qiwi подтвердила плановые показатели на весь 2020 г. В частности, руководство по-прежнему ожидает, что скорректированная чистая прибыль увеличится на 10–30% г/г. Помимо этого, компания намерена придерживаться дивидендной политики, согласно которой акционерам выплачивается не менее 50% скорректированной чистой прибыли за год (коэффициент квартальных выплат может варьировать). В результате общая годовая дивидендная доходность, исходя из прогноза компании, может составить 6–7%.