Прогноз результатов ТМК за I квартал по МСФО: выручка сократилась на 24 к/к
Наш комментарий: По нашим оценкам, с учетом продажи IPSCO, обеспечивавшей порядка 10% физического объема продаж ТМК, показателей отгрузки за 1к20 (см. Ежедневный обзор от 24 апреля), отражавших сокращение физических продаж российским и европейским дивизионами на 7% к/к, а также учитывая динамику цен на трубную продукцию, в 1к20 выручка ТМК сократилась в долларовом выражении на 24% к/к, до 834 млн долл. (55,34 млрд руб.). В сочетании с ростом затрат это, как мы полагаем, должно было привести к снижению рентабельности EBITDA: по нашим оценкам, в отчетном периоде она составила 13,9%, что отражает снижение рентабельности EBITDA российского и европейского дивизионов на 5,0 пп относительно уровней 4к19. В результате EBITDA компании, по нашим расчетам, сократилась на 21% к/к, до 116 млн долл. (7,71 млрд руб.).
На внеоперационном уровне мы ожидаем увидеть убыток от курсовой разницы в размере 30 млн долл. в связи с ослаблением рубля на 26% по состоянию на конец 1к20. Остальные внереализационные показатели ТМК, как мы полагаем, остались на уровне предыдущего квартала. В результате, по нашим расчетам, на уровне чистой прибыли компания понесла убыток на сумму 8 млн долл. (0,56 млрд руб.).
Отметим, что сделка по продаже IPSCO была закрыта в начале года, а финансовый эффект от нее будет отражен в отчетности за 1к20. Это также будет первый отчет, в котором в качестве валюты отчетности вместо доллара США будет фигурировать рубль.
Учитывая текущий процесс обратного выкупа акций, мы сомневаемся, что публикация финансовых результатов каким-либо образом отразится на рыночной цене акций компании.
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