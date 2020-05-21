Как сообщило агентство Bloomberg, российское правительство может отменить бюджетное правило на 2021 г. Хотя это намерение пока не выглядит окончательным решением, мы считаем, что изменения в бюджетном механизме представляют важный вызов российской экономической политике. До этого года бюджетное правило было частью российской макроэкономической картины, играя ключевую роль в обеспечении успешности инфляционного таргетирования за счет жесткого контроля над ростом расходов и сглаживания волатильности курса рубля. Тем не менее, обратной стороной этого процесса были низкие темпы роста экономики, что привело к смене правительства в начале этого года. Новое правительство намеревалось ускорить темпы роста за счет активизации расходов по нацпроектам, однако, если в начале этого года речь шла, главным образом, об увеличении контроля над расходами и их эффективности, то после карантина, вопрос будет, главным образом, заключаться в поисках финансирования. В апреле налоговые поступления в бюджет снизились примерно на 20% г/г, и сейчас трудно представить ситуацию, при которой российский бизнес сможет увеличить налоговые выплаты настолько, чтобы профинансировать план по росту расходов. Использование нефтяных доходов на финансирование расходов очень хорошо укладывается в логику нового правительства; однако прогноз цен на нефть также не сулит большого оптимизма, и мы не исключаем, что у России может не появиться возможностей восстановить свои резервы в будущем. Кроме того, отмена бюджетного правила сильно усложняет и возможности для маневра ЦБ, который все еще в не которой степени контролирует валютный рынок. В краткосрочной перспективе отмена бюджетного правила вызовет понижение процентных ставок и поможет ускорить экономический рост; ценой такой политики будет ускорение инфляции и, следовательно, удорожание стоимости денег в долгосрочной перспективе. Глобальная конъюнктура, характеризующаяся предоставлением масштабных пакетов помощи населению и бизнесу в других странах, явно играет в пользу увеличения расходов; однако российский рубль не является резервной валютой, и в свете волатильности сырьевых рынков, резервы, судя по всему, станут важной частью макроэкономического равновесия.