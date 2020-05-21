Министерство финансов установило новый рекорд привлечения, уже перевыполнив квартальный план. До начала аукционов финведомства на рынке преобладали небольшие заявки на продажу, однако в целом инвесторы действовали довольно вяло, заняв выжидательную позицию. Безусловно, в центре внимания вчера были аукционы Минфина.

■ Спрос на ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 г. достиг почти 149,3 млрд руб. Минфин доразместил облигаций почти на 112 млрд руб., удовлетворив примерно 75% спроса. Было исполнено 135 заявок, из которых наиболее крупными оказались шесть: одна почти на 9,5 млн бумаг, одна – на 8,9 млн и четыре заявки по 5 млн. Доходность по цене отсечения была установлена на уровне 5,27% годовых, что предполагает премию порядка 2 б.п. ко вторичному рынку в период сбора заявок.

■ Спрос на ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 г. был уже скромнее – 57,8 млрд руб. В этом случае Минфин удовлетворил примерно 81% спроса, доразместив выпуск на 46,8 млрд руб. Была исполнена 171 заявка, самые крупные были приблизительно 4,5 и 3 млн бумаг. Ведомство установило доходность по цене отсечения в размере 5,85% годовых, что подразумевало премию ко вторичному рынку 3 б.п.

■ Спрос на линкер ОФЗ 52002, погашаемый в феврале 2028 г., составил чуть менее 29,2 млрд руб., что позволило продать бумаг на все запланированные 10,8 млрд руб. Было удовлетворено 37 заявок, из которых крупными были две: на 2 и 1,5 млн облигаций. Цена отсечения по линкеру была установлена в размере 100,25% от номинала, тогда как на вторичном рынке выпуск в это время торговался примерно по 100,4% от номинала.

Таким образом, вчера Минфин установил очередной рекорд, заняв за день 169,6 млрд руб. и удовлетворив значительную часть спроса на бумаги. Вчерашние аукционы позволили ведомству на 37,4 млрд руб. перевыполнить квартальный план, который был установлен в размере 600 млрд руб. Впрочем, мы ждем его увеличения: остается пять аукционных недель, к тому же предстоит погашение ОФЗ на 230 млрд руб. Мы полагаем, что план вполне может быть увеличен минимум на 500 млрд руб. С точки зрения срочности основной акцент, вероятно, будет сделан на среднесрочные и длинные бумаги. Активность на вторичном рынке после аукционов заметно усилилась. На фоне роста кривой свопов IRS в среднем на 8–10 б.п. участники продавали короткие выпуски, их доходности повысились на 3–5 б.п. Рынок не успел отреагировать на опубликованные вчера данные по инфляции (она оказалась нулевой вторую неделю подряд, а годовая начала немного снижаться): если темпы роста потребительских цен окажутся ниже ожиданий и прогнозов, то это открывает дорогу для более значительного снижения ключевой ставки.