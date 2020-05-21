Крупный представитель игровой индустрии Take Two Interactive Software уверенно завершил 2020 фискальный год и продемонстрировал более сильные результаты за январь-март, чем предполагал консенсус аналитиков. Позитивные ожидания в значительной степени уже были учтены в котировках акций, которые выросли на 8% за последние два дня. Часть инвесторов ожидала выход игры GTA 6 в следующие 12 месяцев, но менеджмент дал понять, что релиз состоится позднее. Это послужит поводом для фиксации прибыли и краткосрочной коррекции. Кроме того, прогноз компании на 2021 фискальный год оказался более консервативным, чем рассчитывали участники рынка.

Выручка за прошедший квартал составила $760 млн, показатель Net Bookings (используется в игровой индустрии как скорректированная выручка) продемонстрировал прирост на 49% (г/г) до $729 млн. Консенсус предполагал значение Net Bookings на уровне $582 млн. Скорректированная чистая прибыль на акцию увеличилась до $1,50, что значительно превысило ожидаемые $0,91. Как и другие компании индустрии, представившие квартальные отчеты ранее, Take Two Interactive отметила повышенный спрос на игровые развлечения в период пандемии. На результаты позитивно повлияли доходы от игр Grand Theft Auto Online и Grand Theft Auto V, NBA 2K20, Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online. Отметим, что 92% скорректированной выручки было сгенерировано цифровыми каналами продаж (86% годом ранее). Высокая доля онлайн-продаж помогла увеличить операционную маржинальность с 11% до 16%.

CEO Take Two Штраус Зелник отметил, что пандемия не окажет влияния на график выпуска новых игр. Тем не менее 2021 фискальный год компании, заканчивающийся в марте того же календарного года, не будет насыщен важными релизами. Слухи о том, что продолжение знаменитой серии игр Grand Theft Auto может появиться на рынке до марта 2021 года, не оправдались. Штраус Зелник ясно дал понять, что громких релизов стоит ожидать в 2022 фискальном году, поэтому мы полагаем, что GTA 6 появится на рынке осенью следующего года. Серия игр GTA стала самой продаваемой в США за последнее десятилетие, и неудивительно, что инвесторы и фанаты ждут этого релиза. Выручку на новый фискальный год менеджмент закладывает в диапазоне $2630-2730 млн, Net Bookings — в пределах $2550-2650 млн, EPS — на уровне $2,60-2,85. Консенсус предполагал значение Net Bookings около $2711 млн, а прибыль на акцию — $2,80. Ожидаем, что это окажет краткосрочное давление на акции TTWO.

Ликвидность и платежеспособность компании на высочайшем уровне за счет достаточного объема денежных средств и краткосрочных инвестиций ($1357,7 млн и $644 млн соответственно) при почти полном отсутствии долговых обязательств. Исключительно сильная денежная позиция компании обеспечивает акции привлекательностью для консервативных инвесторов в кризисное время. Вместе с тем высокая доля онлайн-продаж и сильные франшизы обуславливают конкурентную позицию компании на фоне общего роста игрового рынка. Наша целевая цена по акции TTWO – $155.