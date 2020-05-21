Результаты QIWI за 1К20 оказались хорошими, несмотря на эффект от карантина, начавшегося в середине марта; при этом консенсус-прогноз чистой выручки был превышен на 2,5%, а скорректированной чистой прибыли — на 4,7%. В отличие от конкурентов QIWI подтвердила свои прежние прогнозы, несмотря на сохраняющуюся волатильность. Мы подтверждаем прогноз ПОКУПАТЬ по QIWI и целевую цену $16,40 за акцию. Компания котируется с привлекательными коэффициентами "стоимость предприятия/EBITDA 2020о" 3,5 и "цена/прибыль" 8,4 (значения этих параметров с учетом прогнозов на 2021 год составляют соответственно 1,7 и 5,5).

> В сегменте платежных сервисов рост чистой выручки в 1К20 был устойчивым, однако в 2К20 этот показатель может снизиться. В 1К20 чистая выручка QIWI достигла 6,3 млрд руб., что означало ускорение годовых темпов роста до 16,6%. Такая динамика объясняется увеличением чистой выручки в ключевом сегменте платежей на 10% до 5,3 млрд руб. (хотя ее рост замедлился по сравнению с 15,8% в 4К19). Замедление прироста выручки в сегменте платежей было вызвано ухудшением динамики в сегменте электронной коммерции (включая выручку в сегменте ставок), где выручка в 1К20 увеличилась на 10% относительно 1К19 (против 14% в 4К19), а также в сегменте денежных переводов, где темпы роста снизились с 29% до 11%. Во время телефонной конференции компания пояснила, что последствия карантинных мер больше всего ощущаются на уровне выручки в сегменте ставок и в сегменте самозанятых (в том числе в сфере денежных переводов). Это привело к снижению выручки от платежных сервисов в апреле и мае до настоящего момента и может обусловить снижение чистой выручки от платежных сервисов на несколько процентов в 2К20. С учетом сказанного выше компания ожидает, что 2К20 может оказаться самым слабым за год. В сегменте платежных сервисов чистая маржа уменьшилась в 1К20 на 4,5 п. п. до 57,3%, отчасти из-за увеличения расходов на персонал в связи с долгосрочной программой стимулирования.

> Макроэкономические сложности, возможно, не позволят вывести сегмент потребительского кредитования на уровень безубыточности в 2020 году. Доходность по чистой выручке по карте "Совесть" в 1К20 увеличилась до 6,4% с 4,3% в 1К19, вследствие чего чистая выручка выросла на 160% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 566 млн руб. При этом чистый убыток в сегменте в целом оставался на уровнях 1К19: 522 млн руб., хотя за вычетом 186 млн руб. резервов убыток сократился на 37% относительно 1К19 до 336 млн руб. Мы полагаем, что в 2К20 чистая выручка и доходность могли оставаться под давлением, т. к. активность покупателей существенно снизилась из-за карантинных мер.

> Рокетбанк в процессе закрытия. В 1К20 Рокетбанк впервые за все время своего существования вышел на показатель безубыточности на уровне чистой выручки благодаря повышению тарифов, притом что его чистый убыток составил 660 млн руб. из 1,5 млрд руб., прогнозируемых компанией на этот год.

> Дивиденд за 1К20 подразумевает доходность 1,0%. Совет директоров одобрил дивиденд за 1К20 в размере $0,14 на акцию; дата закрытия реестра для получения дивидендов — 2 июня. Мы ожидаем дивидендную доходность за 2020 год на уровне 5,7%, исходя из 50%-го коэффициента выплат и с учетом нашей оценки прибыли.

> Прогнозы не изменились. В текущем году компания ожидает роста скорректированной чистой выручки на 3-13% (наш прогноз 3,5%); при этом в сегменте платежей диапазон прогноза составляет от минус 3% до плюс 5% (мы прогнозируем снижение на 0,8%). Также ожидается, что скорректированная чистая прибыль увеличится на 10-30% (14,7%).