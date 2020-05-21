Группа МТС представит свои финансовые результаты за 1К 2020 г. во вторник 26 мая. Мы предполагаем, что начало года было удачным для компании и ожидаем увидеть сильные показатели за период. Влияние вируса на бизнес группы в 1К, согласно нашим прогнозам, было минимальным и основные негативные эффекты проявились уже позднее.

Выручка группы, по нашим расчетам, выросла на 6,8% г/г до 117,3 млрд руб. В основном рост был обеспечен динамикой сервисной выручки в России. В частности, мы ожидаем увеличения выручки от сервисов мобильной связи на 4,7% г/г благодаря пересмотру тарифов в начале года и эффекту низкой базы (эффект от повышения цен в 2019 г. пришелся на 2К). По нашим расчетам цены на тарифные планы МТС выросли в 1К примерно на 3,5%-4% г/г относительно конца 2019 г. Выручка МТС Банка могла увеличиться на 30% г/г благодаря продолжающемуся расширению розничного кредитования. В сегменте фиксированной связи могла наблюдаться положительная динамика благодаря развитию оптоволоконной сети GPON и дополнительному росту числа подключений с середины марта, что компенсировало выпадение доходов от телефонии.

Мы ожидаем, что в начале года МТС продолжила оптимизировать собственную розничную сеть и сокращать количество торговых точек согласно обозначенным планам. Тем не менее, всплеск продаж на фоне изменения курса, по нашим расчетам, позволил нивелировать негативный эффект и увеличить продажи монобрендовой сети. Согласно отчету компании, рынок смартфонов в России в 1К вырос примерно на 13% г/г (против +1% г/г в 2019 г.), включая рост на 8,7% г/г продаж в штуках и на 4% среднего чека. Онлайн-продажи при этом демонстрировали опережающую динамику с ростом продаж в России на 34% г/г. В сумме с сильными ожидаемыми продажами цифровых продуктов выручка МТС от реализации товаров могла увеличиться на 12,4% г/г до 15,7 млрд руб.

Мы ожидаем, что скор. OIBDA была под давлением на фоне высокой базы сравнения. В 1К 2019 г. МТС записала итог от сделок с недвижимостью, который мог составить примерно +1,8 млрд руб. Тем не менее, положительный эффект на OIBDA окажет рост выручки, что, согласно нашим расчетам, позволит увеличить показатель на 2% г/г.

Сокращение чистой прибыли в наших расчетах связано, главным образом, с деконсолидацией украинского подразделения, при этом валютная переоценка могла оказать позитивное воздействие благодаря хеджированию.

Динамика второго квартала скорее всего не будет столь безоблачной в силу негативных эффектов на доходы от роуминга, закрытия заметной части салонов розничной сети, резкого сокращения объемов кредитования у МТС Банка и пр. В день выхода отчетности менеджмент МТС проведет конференц-звонок, на котором может раскрыть много деталей и рассказать о динамике бизнеса в последние месяцы. Мы позитивно оцениваем долгосрочный потенциал МТС на фоне устойчивости бизнеса, неплохой дивидендной доходности и программы обратного выкупа на 15 млрд руб.