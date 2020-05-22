Падение в промышленности оказалось намного меньше, чем ожидалось. Согласно данным Росстата, в апреле 2020 г. промышленное производство сократилось на 6,6% год к году после роста на 0,3% в марте. Этот результат оказался намного лучше ожиданий рынка (консенсус-прогноз Интерфакса предполагал падение на 13,3% год к году) и заметно лучше нашей оценки (минус 10% год к году). С учетом корректировки на сезонный и календарный факторы в апреле выпуск промышленной продукции уменьшился на 5,7% месяц к месяцу. Таким образом, по итогам января–апреля промышленность сократилась на 0,6% с уровня годичной давности.

Отрицательные темпы роста наблюдались во всех ключевых отраслях. Производство в секторе добычи полезных ископаемых уменьшилось в апреле на 3,2% год к году после снижения на 1,7% месяцем ранее. При этом добыча нефти выросла на 0,2% относительно уровня годичной давности, добыча газа упала на 16,2%, а добыча угля – на 10,2%. В обрабатывающей промышленности в апреле производство упало на 10% относительно того же месяца прошлого года после плюс 2,6% в марте. Умеренный рост наблюдался в большинстве сегментов пищевой промышленности, производстве бумаги, химических веществ, лекарственных средств и медицинских изделий. В то же время резкий спад зафиксирован в легкой промышленности, деревообработке, металлургии, производстве резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, неметаллической минеральной продукции, компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, транспортных средств, мебели, прочих готовых изделий, а также в секторе ремонта и монтажа машин и оборудования. Объемы в секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром год к году снизились на 1,9% после сокращения на 2,2% в марте. В секторе водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов производство уменьшилось на 11,4% по сравнению с минус 3,1% в марте.

Ожидаем постепенного улучшения ситуации в ближайшие месяцы. По нашему мнению, в апреле существенное негативное влияние на темпы роста в обрабатывающей промышленности оказало введение ограничительных мер, направленных на предотвращение эпидемии в Российской Федерации. В свою очередь, это повлекло за собой значительное сокращение производства электроэнергии (на 3,7% год к году). Кроме того, сильное негативное влияние на объемы добычи угля и газа оказал карантин в странах – основных торговых партнерах РФ. При этом падение добычи газа сдерживалось аномально холодной погодой (средняя температура в Московском регионе была на 4,6°С ниже, чем в апреле 2019 г.), а производство пара и горячей воды выросло на 1% год к году. Поскольку в мае некоторые регионы начали постепенно ослаблять санитарно-эпидемиологические ограничения, мы полагаем, что в текущем месяце ситуация в промышленности несколько улучшится. В дальнейшем динамика промпроизводства будет кардинальным образом зависеть от скорости снятия ограничений и объемов поддержки государством наиболее пострадавших отраслей. По сообщениям СМИ, российское правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики, который предусматривает снятие большинства ограничений в ближайшие месяцы, а также пакет фискальных стимулов общим объемом более 10% ВВП в текущем году. Мы считаем, что в случае реализации этого плана в полном объеме промышленность получит ощутимую поддержку уже в самое ближайшее время. Тем не менее, несмотря на все усилия государства, по итогам года падение промпроизводства, согласно нашим расчетам, может составить 4–5%.