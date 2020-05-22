Спотовые цены на газ в Европе в последнее время находились под давлением из-за теплой зимы, высокого уровня запасов в подземных хранилищах и сокращения спроса под воздействием пандемии. Однако на этой неделе цены упали еще дальше, до рекордно низкого уровня в 45 долл./куб. м, что намного ниже точки безубыточности любого поставщика газа – в том числе Газпрома. Поскольку почти 70% поставок Газпрома так или иначе привязаны к спотовым котировкам, в случае сохранения неблагоприятной конъюнктуры компания может показать слабые финансовые показатели за 2к20, которые окажутся хуже наших прогнозов.

Цена на газ в Европе упала до исторического минимума. Котировки на узле TTF сегодня опускались до 45 долл./ тыс. куб. м (1,30 долл./млн БТЕ), что на 32 долл./тыс. куб. м (0,90 долл./млн БТЕ) ниже минимума на споте в Азии (2,20 долл./млн БТЕ на узле JCC). Фьючерсы на июнь торгуются на уровне 51 долл./ тыс. куб. м (1,4 долл./млн БТЕ), и даже фьючерсы на январь 2021 г. котируются лишь по 142 долл./тыс. куб.м. Цены на газ во всем мире и особенно в Европе находятся под давлением со 2п19 из-за теплой погоды в Европе, значительных объемов поставок СПГ, высокого уровня запасов в подземных хранилищах (которые по-прежнему заполнены на 66%, тогда как средний показатель за пять лет равен 40%) и сокращения спроса под воздействием пандемии. Несмотря на некоторое восстановление рынка нефти и устойчивые (хотя и низкие) цены на газ в Азии, котировки газа в Европе на этой неделе перешли почти в свободное падение – за период с пятницы они снизились на 19%.

Такая ситуация не может продлиться долго… Как мы полагаем, крайне низкие цены на газ не могут держаться долго и обусловлены скорее временными техническими причинами – в частности, активными продажами со стороны трейдеров ввиду невозможности найти хранилище (или оплатить его весьма высокую стоимость). Помимо обычных для нефтяных танкеров платежей за фрахт, трейдеры в сегменте СПГ должны еженедельно расходовать около 1% имеющегося объема продукции для поддержания необходимых уровней температуры и давления; поэтому прибывающим в Европу танкерам с грузом СПГ, по которому уже произошло сжижение и оплачены транспортные расходы, выгоднее продавать газ по любой цене, чем нести дополнительные расходы.

…потому что никто не получает прибыль. Как мы полагаем, при таких ценах ни один производитель, поставляющий газ в регион, не получает положительной операционной прибыли, что относится и к Газпрому. При цене 45 долл./тыс. куб. м и 30%-й экспортной пошлине, даже используя самый экономически выгодный способ доставки газа в Европу – через газопровод Северный поток, компания получает нетбэк лишь в 11 долл./тыс. куб. м на Северо-Западе России (одна шестая часть внутреннего тарифа), чего недостаточно даже для уплаты НДПИ (16 долл./тыс. куб. м). Тем не менее внутренние расходы на транспортировку (35 долл./тыс. куб. м) и добычу (7 долл./тыс. куб. м) не являются переменными и, следовательно, не могут учитываться в расчете маржинальной экономики продаж, исходя из чего, как мы полагаем, текущие уровни цен на газ близки к дополнительным денежным затратам компании.