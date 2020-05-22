МТС (MBT US: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $8,7; MTSS RX: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ 330 руб.) во вторник, 26 мая, представит финансовые результаты за 1К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем сильные показатели выручки и OIBDA соответственно на уровне 119,2 млрд руб. (+9% г/г) и 51,8 млрд руб. (+2% г/г; при рентабельности 43,5%) на уровне группы на фоне продолжения нормальных трендов бизнеса, так как влияние карантинных мер, связанных с пандемией Covid19, на результаты 1К20 было, скорее всего, весьма ограниченным. Инвесторов будет интересовать прогноз на 2020 г. – мы не исключаем некоторых консервативных корректировок к текущему прогнозу. Тем не менее, мы ожидаем, что МТС сохранит в целом позитивное впечатление у инвесторов, обнадежив их сильным СДП и отсутствием рисков в части дивидендных выплат. Компания выплатит свой следующий дивидендный транш в августе (20,57 руб./акцию, 41,14 руб./АДР, дата закрытия реестра назначена на 9 июля).

Рост выручки российского сегмента мобильной связи, вероятно, ускорится с 3,3% г/г в 4К19 до 4,8% г/г в 1К20 на фоне повышения тарифов с конца января 2020 г. и продолжающегося чистого притока абонентов (по нашей оценке, + 2% г/г). Эффект падения выручки от услуг роуминга на фоне ограничений на поездки в связи с карантинными мерами не должен быть значительным в 1К20, в отличие от сильного влияния данного эффекта на выручку 2К и 3К из-за сезонности. Мы ожидаем нормальные тренды выручки в сегменте фиксированной связи (-1% г/г). Выручка от продажи телефонов должна продемонстрировать сильный рост на 10,6%г/г до 13,8 млрд руб. на фоне хорошего спроса на смартфоны в 1К20. Ранее МТС оценивала рост этого рынка на 13% г/г до 120,4 млрд руб. на фоне роста продаж на 9% и роста средней цены чека на 4%, так как россияне сейчас более активно покупают телефоны, чтобы успеть сделать эти покупки до ожидаемого повышения цен, которое может негативно повлиять на стоимость телефонов. По нашей оценке, выручка МТС Банка составит 8,8 млрд руб. в 1К20.

Мы ожидаем, что в ходе телефонной конференции инвесторов будет интересовать прогноз на 2К20 и 2020 г. Тогда как основной сегмент связи должен продемонстрировать устойчивость к кризису (главный риск понижения в сравнении с прогнозом связан с сегментом роуминга, однако основной мобильный бизнес и услуги фиксированной связи находятся на подъеме), продажи телефонов в офлайне, МТС Банк и продажа билетов на культурные мероприятия (хотя этот сегмент небольшой) должны пострадать особенно сильно на фоне режима самоизоляции. В МТС-Банке дополнительное давление на OIBDA будет связано с отчислениями в резервы. Текущий прогноз на 2020 г. МТС предусматривает рост выручки примерно на 3%, практически неизменную OIBDA и капиталовложения на уровне примерно 90 млрд руб. (в том числе по проектам, связанным с законом Яровой). Мы не исключаем некоторой коррекции этих цифр, так как менеджмент может предпочесть сохранить консервативный подход при нынешней конъюнктуре рынка.

Отдельно отметим, что вчера МТС объявила список кандидатов в совет директоров компании; в числе кандидатов генеральный директор “Первого канала” Константин Эрнст и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий. Антониу Антониос Теодосиу, Регина фон Флемминг, Алексей Катков и Всеволод Розанов должны выйти из состава совета директоров.