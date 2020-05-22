Ну вот, не могут на рынке без различных «кошмарных» тем. Перестали инвесторы вестись на коронавирус, так снова вытащили из загашника пыльную тему китайского контроля над Гонконгом и потенциального конфликта Китая с США.

Конечно, вербальные выстрелы двух сторон выглядят устрашающе и пугают инвесторов: сегодня завалили китайский юань и рынок акций в Гонконге. Однако помнится, с лета прошлого года аналогичная тема стала причиной массовых выступлений в Гонконге. Картинка была впечатляющей, почти война в финансовом центре региона, вот-вот и китайские войска войдут в город.

Но эмоции это одно, а реальный рынок совсем другое, открыв график индекса SP500, я увидел, что с июня 2019 по ноябрь 2019 года индекс вырос с 2800 до 3150, то есть где-то на 12%. Думаю, что просадки рынков на новости про Гонконг, студентов, взаимоотношения Китая и США — это хорошая возможность войти в рынок, если вы еще в него не вошли.