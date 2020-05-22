Конфликт США и Китая принес пессимизм на рынок
Ну вот, не могут на рынке без различных «кошмарных» тем. Перестали инвесторы вестись на коронавирус, так снова вытащили из загашника пыльную тему китайского контроля над Гонконгом и потенциального конфликта Китая с США.
Конечно, вербальные выстрелы двух сторон выглядят устрашающе и пугают инвесторов: сегодня завалили китайский юань и рынок акций в Гонконге. Однако помнится, с лета прошлого года аналогичная тема стала причиной массовых выступлений в Гонконге. Картинка была впечатляющей, почти война в финансовом центре региона, вот-вот и китайские войска войдут в город.
Но эмоции это одно, а реальный рынок совсем другое, открыв график индекса SP500, я увидел, что с июня 2019 по ноябрь 2019 года индекс вырос с 2800 до 3150, то есть где-то на 12%. Думаю, что просадки рынков на новости про Гонконг, студентов, взаимоотношения Китая и США — это хорошая возможность войти в рынок, если вы еще в него не вошли.
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