Nvidia – крупнейший производитель видеокарт и многоядерных процессоров для управления суперкомпьютерами отчитался за квартал лучше ожиданий. Выручка выросла на 39,0%, что оказалось на 3,7% выше консенсус-прогноза аналитиков. Скорректированная EPS повысилась на 105%, превзойдя ожидания на 8,4%.

Выручка Nvidia представлена четырьмя ключевыми операционными сегментами. Продажи в игровом подсегменте увеличились на 27% г/г на фоне устойчивого спроса на решения для индустрии в условиях карантина. По оценкам Nvidia, суммарное число игровых часов выросло на 50% г/г. Благоприятный эффект на результаты сегмента оказали продажи новой видеокарты GeForce RTX 2060 с улучшенными характеристиками ИИ, а также обновленной трассировкой лучей, повышающих реалистичность изображения. Поддержку выручке в этом сегменте также оказало развитие игрового стримингового сервиса Nvidia. С момента запуска в феврале число пользователей достигло 2 млн. Наибольший вклад в динамику выручки внес подсегмент решений для дата-центров, продажи которого выросли на 80% г/г, благодаря усилению спроса на видеокарты для технологий ИИ и для решения общих вычислительных задач. Подсегмент «решения для профессионалов» вырос на 15% г/г на фоне высокого спроса со стороны разработчиков инженерного и дизайнерского ПО. Выручка подсегмента «решения для автопрома» снизилась на 7% г/г, на фоне резкого сокращения спроса в автомобильной промышленности.

СЕО Nvidia указал на ожидания смещения фокуса с CPU, как главного элемента серверных вычислений, на GPU ввиду ускорения развития технологий ИИ. В качестве одного из примеров успешного применения решений эмитента в ИИ СЕО Nvidia рассказал о развитии платформы искусственного интеллекта Nvidia Clara в области медицины. Ее использование может ускорить геномный анализ и оказаться полезным для создания вакцин.

По итогам квартала компания существенно нарастила маржинальность. Скорректированная валовая маржа выросла на 6,8%, скорректированная операционная маржа – на 14,7%. Динамика этих показателей была обусловлена повышением выручки и увеличением доли высокомаржинальных продуктов в ее структуре. В течение квартала Nvidia привлекла заем $5 млрд для финансирования сделки с Mellanox ($7 млрд), в результате чего чистая денежная позиция составила $9,3 млрд.

Согласно прогнозу менеджмента компании, выручка Nvidia во втором квартале вырастет на 40% г/г, на фоне устойчивого спроса на продукты компании, а также в результате сделки по покупке Mellanox (около 50% прироста выручки). В силу высоких показателей маржинальности Mellanox менеджмент Nvidia рассчитывает на увеличение во втором квартале скорректированной валовой и операционной маржи на 6% и 6,4% соответственно.

На наш взгляд, Nvidia представила сильные финансовые данные и дала оптимистичный прогноз на следующий квартал, что окажет поддержку котировкам ее акций в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе компания сохраняет высокий потенциал роста, что обусловлено повышением востребованности GPU-решений для дата-центров, а также практически монопольной позиции в сегменте ускорителей для ИИ (97%). Целевая цена — $374,3.