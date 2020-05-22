Курс рубля в течение завершающейся недели в целом укрепился, хотя не обошлось и без коррекционного отскока в конце недели. В итоге основные резервные валюты обновили максимумы с 6 марта. Рубль 21 мая полностью компенсировал обвал против евро (в сумме более чем на 12 рублей), случившийся в начале марта на фоне рухнувшего рынка нефти из-за отсутствия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи с 31 марта. Доллар при этом растерял большую часть мартовского роста (превышавшего на пике 13 рублей), ему остается "отдать" около 2 рублей.

Основным фактором курсовой динамики рубля осталась динамика нефтяного рынка, стремившегося выйти на уровень 37 долларов за баррель сорта Brent – в район максимумов с середины марта. Спрос инвесторов на российский госдолг и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ — уже в июне — на 100 базисных пунктов поддерживали курс российской валюты.

В итоге доллар во второй половине дня в пятницу за неделю снижался на 2 рубля до уровня 71,6 рубля, евро — на 1,6 рубля до 78 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 2,5 тысячи против 2,35 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ УСКОРИЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

В начале недели рубль возобновил уверенный рост против доллара и евро. Главный импульс пришел от рынка нефти, который раллировал на фоне роста вероятности восстановления спроса на нефть по мере ослабления введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи с коронавирусом.

Восстановление нефтяных котировок также оперлось на снижение объемов добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках достигнутой в апреле договоренности, а также на прекращение роста запасов в США.

Одной из причин энергичного возврата спроса на риск на мировых рынках стало заявление руководства ФРС о том, что спад экономической̆ активности в США будет кратковременным.

Спрос на рублевую ликвидность, традиционный в рамках начала налогового периода мая в РФ и в рамках участия инвесторов в аукционах Минфина РФ по размещению ОФЗ также поддержал курс рубля.

Общий объем обязательных платежей в бюджет составит в мае около 898 миллиардов рублей.

Рынок нефти в середине недели прибавлял, обновляя локальные максимумы и увлекая за собой рубль – также на локальные высоты.

Помогали данные управления энергетической информации минэнерго США о падении её коммерческих запасов в стране (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю на 5 миллионов баррелей (на 0,9%) до 526,5 миллиона баррелей при ожиданиях снижения только на 1,5 миллиона.

Рубль получал в течение недели также высшую вербальную поддержку: Президент РФ Владимир Путин заявил о замедлении инфляции и крепости рубля.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели сопровождалось коррекционной понижательной динамикой курса рубля к доллару и евро. Этот процесс сопровождается также фиксацией прибыли и на рынке нефти от уровня 37 долларов за баррель сорта Brent.

Определенное психологические давление оказывают оценки Минэкономразвития, которое ожидает курс доллара к концу 2020 года на уровне 75-76 рублей.

В то же время, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина дала рублю очередную вербальную точку опоры. Она, в частности, заявила, что действие временных проинфляционных факторов оказалось меньше, чем ожидал ЦБ и регулятор имеет потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки. При этом вариант снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт в июне — "на столе". Интерес к российским акциям и облигациям со стороны иностранных инвесторов восстанавливается, также оценила она.

Доказательством стали данные Минфина РФ, который установил новый рекорд по объему размещенных госбумаг в течение одного аукционного дня, продав ОФЗ почти на 170 миллиардов рублей по номиналу. Спрос при этом составил 236,4 миллиарда.

Таким образом, у рубля остаются неплохие шансы на развитие успеха в плане закрытия отрицательного гэпа (против доллара, к евро уже закрыт), образовавшегося 6 марта после обвала рынка нефти из-за неспособности ОПЕК+ договориться о продлении с 31 марта сделки по сокращению добычи нефти. Для этого рубль может попытаться все-таки отвоевать у доллара психологически значимый уровень в 70.