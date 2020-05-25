Наше мнение. Завтра (26 мая) МТС представит отчет о финансовых результатах за 1К20. Мы ожидаем, что выручка достигнет 117.6 млрд руб. (+7% г/г), OIBDA — 51.7 млрд руб. (+2% г/г), рентабельность OIBDA прогнозируется на уровне 44.0% (против 46.2% в 1К19). Рост выручки должен быть обусловлен улучшением операционных результатов на географически крупнейшем российском рынке. Как ожидается, на этом рынке в мобильном сегменте компания улучшит результаты в 1К20 на 4.0% г/г по сравнению с +3.3% в 4К19 на фоне роста стоимости тарифов и роста числа абонентов. Выручка от продажи товаров увеличится на 8.1% г/г из-за роста розничного рынка смартфонов в 1К20. Наш рейтинг по МТС — ВЫШЕ РЫНКА; компания торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2020П 5.0x против собственного 2-летнего среднего значения 4.4x.

Телеконференция состоится 26 мая в 18:00 МСК / 16:00 GMT / 11:00 по Нью-Йорку; подключение из России +7 495 646 93 15, из Великобритании +44 207 194 37 59, из США +1 646 722 49 16, ID конференции: 38529971.

Во время телеконференции мы сосредоточимся на прогнозах на 2020, результатах работы МТС Банка, а также комментариях по текущей работе во 2К20.