В апреле индекс цен производителей вновь оказался значительно ниже ожиданий. В пятницу Росстат сообщил, что в апреле индекс цен производителей промышленных товаров упал на 7,2% месяц к месяцу после снижения на 1,4% в марте. Результат оказался заметно ниже, чем ожидали мы и рынок. Таким образом, в апреле цены производителей опустились на 10,4% год к году по сравнению с минус 3,2% месяцем ранее.

Цены на добычу нефти и газа упали больше, чем в полтора раза. В добывающем секторе в апреле цены на добычу угля повысились на 2,2% месяц к месяцу, а на добычу металлических руд – на 8,9%. При этом цены на добычу сырой нефти и природного газа обвалились на 36,5% относительно предыдущего месяца. В целом цены производителей в добывающем секторе в апреле уменьшились на 24% за месяц по сравнению с минус 7,1% в марте. В обрабатывающей промышленности цены снизились на 2,7% месяц к месяцу после роста на 0,3% соответственно. При этом резкое падение цен наблюдалось в производстве кокса и нефтепродуктов. В то же время значительный рост цен отмечался в пищевой промышленности, производстве текстильных изделий, а также в металлургии. В секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром цены снизились на 1,4% месяц к месяцу после роста на 1% в марте. Цены в секторе водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов не изменились месяц к месяцу, как и месяцем ранее.

Цены производителей продолжат быстро падать в ближайшее время. Принимая во внимание продолжившееся резкое падение рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подешевел в апреле на 19,1% месяц к месяцу), мы ожидаем, что в мае высокие темпы падения цен производителей в добывающем секторе сохранятся. Дополнительным фактором снижения цен в этом секторе будет заметное падение цен на алюминий и медь (минус 8,5% и 1,3% месяц к месяцу соответственно). Учитывая относительную слабость рубля в прошлом месяце, мы считаем, что оптовые цены в обрабатывающей промышленности в краткосрочной перспективе продолжат повышаться (за исключением цен в секторе производства кокса и нефтепродуктов). При этом рост цен в обрабатывающей промышленности по-прежнему будет сдерживаться за счет слабого спроса со стороны населения и бизнеса. Поскольку в апреле погода была значительно холоднее, чем в аналогичном месяце прошлого года, мы ожидаем, что в ближайшем будущем цены в секторе производства и распределения электричества, газа, пара и горячей воды вернутся к росту. В целом же мы считаем, что в мае 2020 г. месячное снижение ИЦП составит 6,4%. Таким образом, поскольку в мае прошлого года цены поднялись на 1,8% месяц к месяцу, в текущем месяце годовая дефляция цен производителей резко ускорится и достигнет 18,7%.